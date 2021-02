Tramway de Québec: pas de blocage de la Ville, assure Régis Labeaume

Contredisant le premier ministre Legault, Régis Labeaume a assuré que la Ville de Québec s’était toujours montrée «flexible» dans ses négociations avec le gouvernement au sujet du tracé du tramway.

«Dans tout ça, depuis des mois, nous sommes flexibles [...] On n’a jamais bloqué des propositions de changement inutilement», a juré le maire Labeaume, vendredi midi, en marge d’une conférence de presse virtuelle organisée avec la mairesse de Montréal et le maire de Gatineau au sujet du logement social.

Pressé de demandes de précisions, le maire de Québec a ajouté qu’il ne voulait pas «contaminer» le point de presse et a promis de faire le point sur le tramway «à un moment donné». Il n’a pas non plus voulu dire s’il serait ou non candidat à la mairie de Québec en novembre 2021.

Jeudi, François Legault avait pourtant affirmé «qu’il y a eu des discussions pour certains changements au [projet de] tramway», mais qu'il «n’y avait pas d’ouverture du côté de Régis Labeaume».