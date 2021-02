Un célèbre taudis d’Hochelaga sera converti en logements sociaux

Un célèbre taudis dans le quartier Hochelaga qui servait de piquerie à de nombreux consommateurs sera converti en logements abordables, a fait savoir vendredi la Ville de Montréal par voie de communiqué.

L’immeuble en question, situé à l’angle de la rue Sainte-Catherine et de la rue Chambly, s’est retrouvé au cœur d’un reportage de l’émission J.E en 2017 alors que Montréal connaissait une vague sans précédent de surdoses liées aux drogues. Le fentanyl était alors grande source d’inquiétude.

Dans le communiqué, la Ville a confirmé un investissement de 3,5 M$ en partenariat avec le ministère de l’Emploi du Canada pour l’achat et la rénovation de l’immeuble qui va compter 14 chambres à loyer abordable. Elles seront offertes dès la fin de l’année aux citoyennes et citoyens en situation de grande marginalité dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

C’est l’organisme l’Anonyme qui pilotera ce dossier en faisant l'acquisition et la rénovation d'une maison de chambres.

«La pandémie a démontré que les besoins sont grands pour les personnes en situation d’itinérance, alors que l'accès à un logement est un besoin de base qui devrait toujours être comblé. (...) On vient confirmer la nécessité du travail que font les organismes comme l’Anonyme, afin de maintenir le filet social et assurer une meilleure chance pour tous et toutes», a soutenu Soraya Martinez Ferrada, députée fédérale d’Hochelaga.

«De par la concertation des efforts entre les partenaires, nous pourrons, grâce à ce projet novateur de logements supervisés dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, contribuer à offrir aux personnes en situation d'itinérance une certaine stabilité résidentielle, une meilleure qualité de vie et un maintien des liens sociaux», a mentionné Sonia Bélanger, présidente-directrice générale du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Le directeur adjoint de l’Anonyme, Julien Montreuil, a pour sa part dit être fier de cette initiative.

«Dans le contexte social actuel, il est encore plus important d’offrir des logements adaptés aux besoins des personnes en situation d’itinérance», a-t-il estimé.

Pour le maire de l’arrondissement, il s’agit d’un projet à grand potentiel qui facilitera l’accès à un toit à un plus grand nombre de personnes.

«Le nouveau modèle d’habitation proposé par le projet (...) fera une place aux personnes habituellement écartées par les critères d’admission traditionnels, et donc, souvent condamnées à la rue», a indiqué Pierre Lessard-Blais.