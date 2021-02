Un week-end presque printanier partout au Québec

La petite neige qui s’annonce pour la matinée de vendredi à Montréal et samedi à l’est et le centre du Québec laissera place à une journée ensoleillée et printanière dimanche avec des températures clémentes.

À Montréal et ses deux couronnes, vendredi sera nuageux avec une petite neige débutant en matinée pour laisser au sol 2 cm d’accumulation avec des températures de moins 6 degrés, alors que pour la journée de samedi, ce sera généralement nuageux.

C’est la tendance inverse qui s’annonce pour les régions du centre et de l’est du Québec, puisque à l’alternance de nuages et de soleil le vendredi succèdera le lendemain une faible de neige avec un mercure variant entre moins 7 et moins 4 degrés.

Ainsi, à Québec, en Estrie, en Beauce et en Mauricie et le Bas-Saint-Laurent, on aura un temps généralement nuageux pour vendredi et une accumulation de 2 cm samedi.

En revanche, un climat printanier régnera dimanche sur pratiquement l’ensemble des régions du Québec, puisque la journée sera ensoleillée et les températures seront clémentes. Il fera moins 2 degrés à Montréal et moins 4 à Québec.