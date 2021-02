LABRIE, Murielle



À Loretteville, le 13 février 2021, suite à une longue maladie, est décédée à l'âge de 72 ans madame Murielle Labrie. Mumu, pour les intimes, était la fille de feu madame Yvette Gauvin et de feu monsieur Guy Labrie.Elle laisse dans le deuil sa sœur Claudette (Pierre Drouin), son filleul Pierre-Claude (Michelle Rosenberg), ainsi que plusieurs cousins et cousines du côté paternel et maternel (Dufresne), spécialement son ange gardien des dernières années Céline Lamontagne (Robert Chamberland). Nous désirons offrir nos sincères remerciements au personnel et aux intervenant(e)s du Foyer de Loretteville, particulièrement au docteur Valérie Jacques, pour leur dévouement, les bons soins et leur support extraordinaire.