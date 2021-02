DESGAGNÉ, Lise



À la Maison Michel-Sarrazin, le 14 février 2021, à l'âge de 61 ans et 7 mois, est décédée madame Lise Desgagné, fille de feu madame Esther Blackburn et de feu monsieur Roch Desgagné. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Hélène (Brock Crofton); sa sœur Annie (Stéphane Vézina); ses frères : Claude, Robert (Nancy Cook) et Michel (Nancy Moisan); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la maison Michel Sarrazin pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin, téléphone : 418 687-6084, site web : www.michel-sarrazin.ca.