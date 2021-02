MAROIS, Denis



Depuis quelques années, Denis avait des problèmes de santé qui le faisaient souffrir et qui ont fini par l'emporter le 12 février dernier à l'âge de 68 ans. Nous avions tous de bonnes raisons de l'aimer. Épris de justice et d'équité, fidèle à ses convictions, à sa famille, à ses amis, c'était un homme de cœur. Travailleur social, intervenant et formateur, il a consacré l'essentiel de sa vie professionnelle aux enfants de la D.P.J. et à la formation de nombreux intervenants au Québec et ailleurs dans le monde. Denis était un homme curieux, rigoureux, passionné par l'histoire. Il était une encyclopédie vivante qui ne sera plus là pour enrichir nos discussions. Merci, Denis, d'avoir été un amoureux, un fils, un frère et un ami intègre et profondément bon. Nous t'aimions toutes et tous profondément. Il laisse dans le deuil sa mère, Marie-Paule Gingras (épouse de feu Grégoire Marois père de Denis), son conjoint François La Fontaine, ses sœurs: Pauline (Claude Blanchet) et Jeannine (Jean Caouette); ses frères: Robert (Maude Thomassin et son ex-conjointe Cécile Sauvageau) et Marc (Denise Noreau). Les sœurs et frères de son conjoint: Pierre, Yvan, Yves, Marc, Nicole, Christiane, Sylvie, Daniel, Louise, Isabelle et Bruno La Fontaine. Les nombreux neveux et nièces et leurs enfants, ses ami(e)s et anciens collègues de travail.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHUM.