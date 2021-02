6 choses à savoir sur les dents des animaux

Février, c’est le mois de la santé dentaire chez les animaux de compagnie. C’est le bon moment pour partager certains faits amusants et instructifs à ce sujet. Voici donc ce qu’il faut savoir à propos des dents de nos animaux de compagnie.

1. Les chats et les chiens ont des dents de lait comme les enfants.

Eh oui ! Les dents de lait, ou dents déciduales sont présentes chez les chiots et les chatons. Elles apparaissent toutes généralement entre l’âge de trois et huit semaines, tombent puis sont progressivement remplacées par des dents permanentes, les fameuses dents d’adulte. Vers l’âge de six à sept mois, toutes les dents permanentes devraient être visibles.

2. Les dents de bébé des chats et des chiens qui tombent sont souvent avalées.

Les dents de lait commencent à tomber à partir du quatrième mois chez les chiots et chatons. En effet, il est rare de retrouver les dents de lait, car elles sont très souvent avalées par l’animal. Cependant, il arrive que l’on observe de petits saignements au niveau des gencives pendant cette période.

3. Les chiens de petites races ont plus fréquemment des dents de lait retenues.

Il arrive parfois que les certaines dents de lait ne tombent pas. Ce phénomène est plus fréquent chez les chiens de petites races. Or, les dents de lait peuvent nuire à la pousse des dents permanentes. De plus, étant donné que la dent de lait et la dent permanente sont collées, côte à côte, cela favorise l’accumulation de tartre dentaire entre les deux. Les médecins vétérinaires recommandent d’extraire les dents de lait retenues sous anesthésie.

4. Certains animaux ont des dents qui s’allongent continuellement au cours de leur vie.

En effet, les dents de plusieurs animaux de compagnie (lapin, chinchilla, cochon d’Inde, hamster, rat, souris, gerbille, etc.) ont la particularité d’allonger continuellement. Ce n’est pas pour rien que ces animaux ont besoin de ronger des objets et manger du foin à volonté. Les dents s’usent les unes contre les autres lorsque l’animal ronge et se nourrit d’aliments très fibreux. Or, il arrive que les dents s’allongent anormalement, qu’elles deviennent trop longues ou que des pointes (aspérités) se forment sur les rebords des dents, ce qui blesse la langue ou les joues de l’animal. Pour eux, il est donc recommandé de procéder à un examen de la gueule chaque année chez le vétérinaire, car la taille de dents est souvent nécessaire.

5. Certains lézards tels que le dragon barbu et le dragon d’eau ont aussi besoin de soins dentaires réguliers chez le vétérinaire.

Les dents de ces lézards sont directement attachées et fusionnées avec l’os de la mâchoire ce qui les prédispose à l’inflammation et l’infection osseuse. Ils ont donc un risque plus élevé de maladies parodontales. Un détartrage régulier est aussi recommandé chez ces espèces, tout comme chez le chat et le chien.

6. La maladie parodontale est une des maladies les plus souvent diagnostiquées chez le vétérinaire.

La maladie parodontale, c’est en fait une multitude de maladies inflammatoires, toutes causées par les bactéries contenues dans la plaque dentaire et qui entraînent une destruction des tissus autour de la dent (la gencive, le cément, le ligament parodontal et l’os alvéolaire). La maladie parodontale est malheureusement l’une des maladies les plus fréquentes chez les animaux de compagnie. Pas moins de 85 % des chats et des chiens âgés de trois ans et plus ont des signes de maladies parodontales. En plus de causer une mauvaise haleine, cela induit de la douleur chronique chez les animaux. Une bonne raison de consulter votre vétérinaire régulièrement et de viser une hygiène buccale saine.