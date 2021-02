LEDUC, Gilles



Tu n'es plus où tu étais, mais tu es là où nous sommes. Soit notre guide et notre protecteur à tous. Nous te remercions pour tout l'amour et les bontés que tu nous as donnés.À son domicile, le 14 février 2021, à l'âge de 76 ans et 9 mois, entouré de l'amour des siens, Gilles nous a quittés après un long et dur combat. Il était l'époux de Claudette Maheux et le fils de feu Roland Leduc et de feu Marie-Stella Jobin.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claudette; ses deux filles: Sonia (Jocelyn Paquet) et Nadia; ses deux petits-enfants chéris: Anne-Gabrielle Paquet (poupounne) (Jean-Hervé Gosselin) et Benjamin Paquet (ti-pit). Il laisse également dans le deuil la famille Leduc: Paul (Aline Dompière), François (Claudine Dorval), Carole, Louisette et Claude qui était pour Gilles plus qu'un frère, un fidèle ami et compagnon de pêche, merci Claude; la famille Maheux: Lucienne (Georges Gignac), feu Claude (Noëlla Descarreaux) et feu Rita; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Mille fois merci à toute l'équipe des soins palliatifs du personnel du CLSC Sainte-Foy pour les bons soins prodigués, leur disponibilité, leur écoute et leur encouragement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Michel-Sarrazin, 124-801, Grande Allée Ouest, Québec (Qc), G1S 1C1, Tél.: (418) 687-6084.