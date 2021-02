GAUTHIER, Pierre



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 6 février 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Pierre Gauthier, époux de dame Diane Leclerc, fils de feu Alfred Gauthier et de feu Blanche Frenette. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Diane Leclerc; ses enfants: Julie Gauthier (Steeve Deblois) et Éric Gauthier (Diana Milena Buitrago); ses petits-enfants: Alex Gauthier, Valéry Buitrago et Louka Deblois; sa belle-mère Jacqueline Gendron (feu Raymond Leclerc), ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet: www.cancer.ca.