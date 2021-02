Cinq moments marquants de la carrière de Sidney Crosby

Sidney Crosby dispute son 1000e match de saison régulière en carrière, samedi soir, alors que les Penguins de Pittsburgh reçoivent la visite des Islanders de New York.

Le joueur de centre de 33 ans a accompli beaucoup de choses depuis qu’il a été le tout premier choix du repêchage de 2005. Voici cinq moments marquants de la brillante carrière du célèbre numéro 87 dans la Ligue nationale de hockey (LNH) :

Un premier but

Crosby a inscrit sa toute première réussite dans le circuit Bettman à son troisième match en carrière. En deuxième période d’un affrontement contre les Bruins de Boston, «Sid the Kid» a profité d’un avantage numérique et d’un retour de lancer pour mettre la rondelle derrière le gardien Hannu Toivonen. Lors de cette partie, une défaite de 7 à 6 en prolongation, Crosby a amassé un but et deux mentions d’aide. Il s’agissait de son premier match de plus d’un point, lui qui avait amassé une aide dans chacun de ses deux premiers affrontements.

Le joueur générationnel a complété sa première campagne avec une récolte de 102 points (39-63) en 81 matchs. Il est d’ailleurs le plus jeune joueur de l’histoire de la LNH à avoir réussi une campagne d’au moins 100 points.

Capitaine Crosby

Le 31 mai 2007, le natif de la Nouvelle-Écosse est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à être nommé comme capitaine d’un club de la LNH. À l’époque, il avait 19 ans et 297 jours. Cette marque a été battue à deux reprises depuis, soit par les nominations de Gabriel Landeskog (Avalanche du Colorado) et Connor McDavid (Oilers d’Edmonton).

Dès sa première saison comme leader des «Pens», Crosby a mené les siens en finale de la coupe Stanley. Sa formation a toutefois baissé pavillon en six matchs face aux Red Wings de Detroit.

Trois plateaux en un seul match

Le 18 octobre 2008, dans une partie contre les Maple Leafs de Toronto, Crosby a atteint pas un, mais trois plateaux importants sur le plan statistique. En amassant un but et trois mentions d’aide, il a inscrit son 100e but, fourni sa 200e mention d’aide et ainsi atteint le cap des 300 points en carrière.

Avant son 1000e match en carrière, Crosby a touché la cible à 468 reprises et obtenu 808 aides pour 1276 points.

Un premier sacre

REUTERS/Jason Cohn (UNITED STATES SPORT ICE HOCKEY IMAGES OF THE DAY)

Après un revers en grande finale, Crosby était en mission lors de la campagne 2008-2009. En saison régulière, il a amassé 33 buts et 70 aides pour 103 points en 77 matchs. Il a ensuite connu les meilleures séries éliminatoires de sa carrière, inscrivant 31 points (24-15) en 24 parties.

Le 12 juin 2009, Crosby et ses coéquipiers des Penguins ont obtenu leur revanche sur les Wings lors du septième et dernier match de la finale de la coupe Stanley. Le protagoniste de ce palmarès n’a pas joué beaucoup lors de ce duel ultime, lui qui a été blessé par un coup de bâton de Johan Franzen en deuxième période. Qu’à cela ne tienne, Crosby était sur la patinoire pour devenir le plus jeune capitaine de l’histoire de la LNH à soulever le précieux trophée.

Deux conquêtes consécutives

AFP

Sept ans après son premier sacre, Crosby a de nouveau soulevé la coupe Stanley, en juin 2016. Quelques années auparavant, plusieurs se demandaient si la carrière du produit de l’Océanic de Rimouski n’était pas terminée.

En janvier 2011, Crosby a subi une commotion cérébrale et rate le reste de la saison. L’année suivante, il ne jouera que 22 matchs. Alors que le monde du hockey s’inquiétait pour l’un de ses enfants prodigues, le tout premier choix de l’encan de 2005 a pris son temps et est revenu au sommet de son sport.

Il a en quelque sorte confirmé son retour en remportant son deuxième championnat. Crosby n’en avait pas fini, puisque l’année suivante (2017), il a permis aux Penguins de réaliser le premier doublé depuis les Red Wings en 1997 et 1998. Lors de ces deux conquêtes, Crosby a été le récipiendaire du trophée Conn Smythe, remis au meilleur joueur des séries éliminatoires.