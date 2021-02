LARRIVÉE, Thérèse Turcotte



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de notre maman Thérèse Turcotte, survenu le 16 février 2021, à la Maison des Ainés de Saint-Édouard de Lotbinière. Elle était âgée de 95 ans. Épouse de feu M. Adrien Larrivée, elle demeurait à Saint-Agapit. Elle laisse dans le deuil ses sept enfants : Gaston (Danielle Denoncourt), feu Hélène (feu Richard Champagne), Simon (Carole Simoneau), Julie (Raymond Bélanger), Marie-France (Jacques Fortin), Lise (Jocelyn Martel) et feu Alain (Diane Caron); ses seize petits-enfants : Marianne, Claudia, Andrée, Marion, Catherine, Annie, Charles-David, Jean-François, Gabriel, Laurence, Jérôme, Pierre-Luc, Marc-André, Isabelle, Karine et Francis; ses 20 arrière-petits enfants; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces. La famille remercie le personnel de la résidence Marie-Pier de St-Flavien, de la résidence Le Riverain de Lotbinière et de la Maison des Ainés de Saint-Édouard, ainsi que le personnel du CLSC de Laurier Station pour la bienveillance et les bons soins prodigués à notre maman.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer de Québec ou la Fondation québécoise du cancer. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire