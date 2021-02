Invitation Genesis: le vent et la noirceur perturbent la troisième ronde

Un retard de près de quatre heures et la noirceur ont empêché une grande partie des golfeurs de terminer la troisième ronde de l’Invitation Genesis, à Pacific Palisades en Californie, samedi. Néanmoins, l’Américain Sam Burns est toujours au sommet du classement.

Alors que les premiers golfeurs s’apprêtaient à compléter le neuf d’aller, la PGA a interrompu le tournoi en raison des vents violents. C’était la première fois depuis 2015 qu’une ronde était interrompue en raison du vent.

Sur le terrain, même si Burns a réussi à se maintenir au premier rang, lui qui a seulement joué 13 trous, il a vu son écart fondre à deux coups de priorité. L’athlète de 24 ans a réussi un oiselet, mais il a aussi commis trois bogueys, ce qui lui confère un différentiel de -10.

L’Anglais Matthew Fitzpatrick, à qui il reste un trou à compléter, est le plus proche poursuivant du meneur. Fitzpatrick a eu une journée plutôt mouvementée, lui qui a calé sept oiselets et commis quatre bogueys.

Trois autres golfeurs se partagent la troisième place avec un pointage de -7.

Taylor et Hadwin font un bond vers l’avant

Les trois Canadiens toujours en lice ont réussi à terminer le parcours lors de cette troisième journée. Adam Hadwin et Nick Taylor ont respectivement réussi à grimper de 31 et de 15 places au classement. Les deux présentent un cumulatif de 212 (-1), ce qui leur confère la 25e position, à égalité avec trois autres participants. Grâce à un aigle, un oiselet et deux bogueys, Hadwin a été en mesure de remettre une carte de 70 (-1), tandis que Taylor a réussi la normale de 71.

Pour sa part, Corey Conners a connu plus de difficulté, lui qui a glissé de 11 rangs en raison d’une carte de 74 (+3). Il pointe en 39e position, avec 10 autres golfeurs, avec un cumulatif de 214 (+1).