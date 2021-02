Le hockey allemand: (l'autre) Stéphane Richer témoin de l’évolution

S’il y en a un qui est à même de constater l’évolution du hockey allemand, c’est Stéphane Richer. Pas l’attaquant de Buckingham qui a disputé plus de 1000 matchs dans la LNH. Non. On parle plutôt du défenseur de Hull qui s’est exilé en Allemagne à l’automne de 1995.

D’abord joueur pour les Aigles de Mannheim, Richer, qui a disputé 27 matchs dans le circuit Bettman avec le Lightning, les Bruins et les Panthers a, à compter de 2003, occupé les postes d’entraîneur adjoint, d’entraîneur-chef et de directeur des sports (l’équivalent de directeur général) de différentes formations de la DEL, la Deutsche Eishockey Liga, le meilleur circuit allemand.

Depuis la campagne 2017-2018, Richer tient justement le rôle de directeur des sports avec les Ours polaires de Berlin. Il baigne donc dans l’environnement du hockey allemand depuis un quart de siècle.

« Les jeunes Allemands ont de plus en plus de talent. Quand j’ai commencé, il y avait quelques exceptionnels. Jochen Hecht jouait avec moi à Mannheim. Il avait 17 ans. Marco Sturm était également dans la ligue, s’est rappelé Richer lorsque joint par l’auteur de ces lignes. On voyait un ou deux joueurs percer à chaque cinq ans. Depuis quelques années, on en voit tous les ans. »

Il faut dire que depuis 2015, la Fédération allemande de hockey sur glace a mis beaucoup d’emphase sur le développement des jeunes hockeyeurs. Elle a réalisé un tour de force en obligeant les équipes de la DEL à intégrer sa structure.

De très jeunes recrues

Toutefois, à Berlin, il y a un bail qu’on fait la promotion du hockey auprès des enfants de la région.

« Pour nous, les Eisbären (les Ours polaires), le hockey mineur a toujours été important. On a une académie à Berlin, directement sur le campus de l’école. C’est comme un sport-études. Les jeunes vont à l’école et jouent au hockey, a expliqué l’homme de hockey de 54 ans. Au sein de notre équipe, on a maintenant des jeunes qui ont commencé dans le programme à 6-7 ans.

« C’est le genre de chose que l’on voit en Europe. Au Canada, tu joues ton hockey mineur, tu vas junior majeur ou du côté universitaire, puis dans le pro. Ici, tu as des jeunes du hockey mineur qui demeurent dans ton organisation tout le temps », a-t-il poursuivi.

Un modèle un peu copié sur celui du soccer, où la grande majorité des clubs – pour ne pas dire la totalité – possède son académie au sein de laquelle se développent ses joueurs de la prochaine génération.

Toutefois, pas question d’être lié à l’équipe mère à la vie, à la mort. Richer précise qu’un jeune appartient à l’équipe qui le développe jusqu’au niveau junior. À ce moment, pour garder les droits sur lui, elle doit lui faire signer un contrat.

L’exemple de Lukas Reichel

L’avantage de cette façon de faire, c’est que les meilleurs joueurs de l’équipe junior peuvent s’entraîner avec le grand club. Ce fut le cas de Lukas Reichel, que les Ours polaires ont recruté à Rosenheim à l’âge de 16 ans.

Choix de premier tour (17e au total) des Blackhawks de Chicago lors du dernier repêchage, Reichel a pu profiter de ce système pour gravir les échelons à une vitesse fulgurante.

« On est allé le chercher en Bavière parce qu’ils n’ont pas d’équipe dans la DEL. La première année, même s’il était chez les juniors, il pratiquait avec nous tous les jours. L’année suivante (à 17 ans), il a fait le saut avec nous, a décrit Richer. Notre ligue, c’est un peu comme la Ligue américaine. Veux, veux pas, quand tu as 17 ans et que tu joues contre des hommes, tu t’améliores rapidement. »

Une vitrine qui profite à tous

Reichel à Berlin, Tim Stützle à Mannheim, John-Jason Peterka à Munich. Les trois derniers joyaux allemands ont en commun d’avoir évolué dans la DEL à l’âge de 17 ans. Leur talent exceptionnel ne laissait aucun choix à leur équipe.

D’autres jeunes Allemands brillent également dans ce circuit. Dans sa réforme de 2015, la fédération allemande a obligé toutes les équipes de la DEL à utiliser, à chacun de ses matchs, au moins trois patineurs de moins de 23 ans ayant grandi dans le système allemand.

« C’est un règlement qui permet de développer nos jeunes. Avant, ils partaient jouer dans le junior majeur au Canada. Ça a été le cas pour Leon Draisaitl, a rappelé Richer. Maintenant, ils choisissent de rester en Allemagne pour jouer dans la DEL. »

La réglementation n’est pas seulement à l’avantage des jeunes hockeyeurs.

« L’an dernier, on a tellement vu de dépisteurs à nos matchs. Ça a mis le hockey allemand sur la carte. Ils ont constaté que le hockey est vraiment bon en Allemagne », s’est réjoui Richer.

Par conséquent, il peut y avoir encore de l’espoir pour les Allemands un peu plus âgés ou pour les anciens joueurs de la LNH qui rêvent d’y retourner.