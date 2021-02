L'importance de la valeur de l’argent pour les ados

On entend toujours dire qu’il faut mettre de l’argent de côté dès notre premier chèque de paye, mais pour quelles raisons? Et où investir?

Les premiers emplois d’été permettent souvent aux jeunes d’obtenir de l’expérience de travail et de gagner de l’argent de poche.

On se fait souvent dire que l’argent «ne tombe pas du ciel» et qu’il faut travailler fort pour l’obtenir. Dès l’adolescence, cette phrase prend donc tout son sens pour nos jeunes qui, pour la plupart maintenant, expérimentent le marché du travail.

Je vous propose ici les principaux points pour comprendre comment bien s’occuper de son argent.

Gérer et planifier

La première question que nous devons nous poser est celle-ci: quel est mon objectif? Pour la plupart des adolescents, il est très difficile de répondre à cette question avec si peu d’expérience monétaire.

C’est pourquoi il faut commencer par se fixer un objectif à notre niveau et mettre en place notre propre système de dépenses et de rentrées d’argent. Bien sûr, si ce n’est pas déjà le cas, nous pouvons ouvrir un compte de banque pour permettre le dépôt de nos payes et y placer notre argent.

Courtoisie David Deschamps

Le premier conseil serait de se fixer un maximum de dépenses pour chaque paye et de mettre le reste de côté dans son compte de banque pour ne plus y toucher. Par exemple, je reçois une paye de 100 dollars, je mets 50 dollars de côté, et j’ai 50 dollars pour mes dépenses personnelles.

Le deuxième conseil serait de se renseigner sur les placements possibles à risques moindres pour votre âge. Vous pouvez vous renseigner auprès de vos parents, sur internet et même sur le site d’Épargne Placements Québec.

Par exemple, Épargne Placements Québec offre le Plan Épargne Périodique (PEP) par prélèvements, qui nous permet d’avoir un prélèvement automatique directement dans notre compte de banque pour pouvoir investir dans plusieurs produits, comme les obligations à taux fixe et progressif. Ce qui nous oblige à nous discipliner avec l’argent.

Apprivoiser l’argent, un travail exigeant

Comme nous le savons tous, amasser de l’argent prend du temps et, souvent, ce n’est pas aussi facile qu’on le pensait. D’où la question: combien je veux faire d’argent dans ma vie?

Le choix d’une carrière à l’adolescence est un choix très difficile pour la plupart. La chose qu’il faut savoir est que nous pouvons changer de carrière en cours de route, c’est parfaitement normal! La carrière choisie affectera le salaire ainsi que notre mode de vie.

Voilà pourquoi il est important de comprendre la valeur de l’argent tôt dans notre cheminement et de bien s’en occuper. S’occuper de notre argent est un travail!

J’aime mon travail, j’aime mon argent!

Pour conclure, il est important d’être heureux dans notre choix de carrière. Il faut faire quelque chose qui nous plaît. Se lever chaque matin et sourire, c’est ce qui nous fera apprécier l’argent que nous gagnons.

Bref, préférez-vous seulement travailler pour faire de l’argent, ou prendre le temps de vivre en faisant moins d’argent? Ce qui importe vraiment, après tout, c’est ce que nous sommes prêts à investir...

David Deschamps

15 ans

Longueuil