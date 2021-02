Quoi faire pendant la relâche?

La semaine de relâche arrive à grands pas et il peut sembler difficile de trouver quoi faire avec les enfants qui seront à la maison pendant plusieurs jours. Le Journal vous présente aujourd’hui une foule de suggestions d’activités pour occuper cette semaine, malgré le confinement et le couvre-feu toujours en vigueur. Nous avons aussi pensé aux couples et aux personnes seules. Ça pourrait donc être la semaine parfaite pour essayer de nouveaux sports d’hiver, ou bien aller au cinéma... sans popcorn.

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

► Randonnée pédestre

Que vous soyez seul, en couple ou en famille, toutes les régions du Québec offrent des sentiers de randonnées pédestres. Les magnifiques points de vue et l’air frais vous feront oublier pour quelques minutes la solitude et les bouleversements du quotidien. Les parcs de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) tels que celui d’Oka et le parc des Chutes Montmorency (dans la région de Québec) vous proposent des belvédères pour admirer le paysage.

► Ski alpin et planche à neige

Photo courtoisie, Stéphane Chainé

L’immense majorité des centres de ski du Québec sont déjà ouverts. Peu importe la zone dans laquelle vous vous trouvez, il est possible de louer des équipements de ski ou de planche à neige. Si vous voulez sortir de l’ordinaire, certains centres acceptent même les trottinettes des neiges pour dévaler les pentes.

Pour les leçons privées, il sera possible d’en faire à huit personnes de foyers différents (sans compter l’instructeur) pendant la semaine de relâche.

Consultez le site web de l’Association des stations de ski du Québec pour trouver un centre près de chez vous.

► Ski de fond

Plusieurs parcs nationaux de la Sépaq offrent de belles pistes pour profiter de vos journées de congé. C’est le cas des parcs nationaux de la Gaspésie, du Mont-Mégantic et du Mont-Saint-Bruno.

De plus en plus de villes offrent également des sentiers dans les parcs municipaux tels qu’au parc Jarry et La Fontaine à Montréal. À Québec, les plaines d’Abraham sauront combler votre envie d’une petite sortie en ski de fond.

Contrairement aux centres de ski de fond privés ou à ceux de la Sépaq, les pistes de ski de fond municipales sont presque toujours gratuites.

► Motoneige

Photo courtoisie, Motoneige Québec

Avide de sensations fortes ? Pourquoi ne pas louer une motoneige ? Plusieurs centres à travers le Québec proposent la location et des expéditions en motoneige.

Si vous en possédez déjà une, les pistes à Sainte-Agathe-des-Monts et celles du P’tit train du nord vous offrent de beaux sentiers (n’oubliez pas que pour certains endroits la passe de sentier est obligatoire).

Si vous voulez vous réchauffer pendant votre activité, sachez que les refuges pour les motoneigistes demeurent ouverts. Toutefois, l’achalandage doit y être contrôlé et la distanciation respectée, ce qui veut dire qu’il est possible qu’il n’y ait pas de place pour tout le monde.

► Glissades

Photo Adobe Stock

La glissade hivernale est une des activités préférées des enfants, mais les grands peuvent aussi s’y adonner à cœur joie. De la butte dans le quartier aux centres de glissades payants équipés de remonte-pentes, vous y trouverez votre compte partout au Québec.

Pourquoi ne pas essayer la glissade sur tube pour faire changement ? Plusieurs centres privés, comme le Sommet Saint-Sauveur, les Glissades Tewkesbury et les Glissades des Pays d’en Haut à Piedmont vous offrent la possibilité d’acheter des blocs horaires.

À la glissade centenaire de la terrasse Dufferin, à Québec, vous pouvez acheter un billet qui vous permettra de dévaler la pente à près de 70 km/h en toboggan.

► Vélo à pneus surdimensionnés fatbike

Quoi de mieux que la semaine de relâche pour essayer le « fatbike ». Les centres de pratique de ce sport se multiplient depuis quelques années.

Plusieurs d’entre eux offrent la location de vélos. C’est le cas de la Vallée Bras-du-Nord, à Saint-Raymond, et du parc Jean-Drapeau, à Montréal.

► Pêche blanche

Heureusement, les milliers de poissons des lacs et rivières du Québec ne sont pas confinés. Cette excellente activité familiale est accessible dans toutes les régions.

Notez qu’une seule famille de la même adresse peut se trouver dans un chalet de pêche. Le parc national des Grands-Jardins, dans la région de Charlevoix, et la Réserve faunique de Portneuf, à Québec, offrent des activités de pêche blanche à la journée.

► Traîneau à chien

Photo Martin Alarie

Si vous aimez les chiens, cette activité est parfaite pour vous. Que vous préfériez vous laisser tirer dans un traîneau par un groupe de huskies ou diriger votre propre attelage, le Centre d’activités Mont-Tremblant et le Chenil du Chien-Loup à Amos, entre autres, vous proposent des activités uniques.

Habillez-vous chaudement et n’oubliez pas d’amener votre casque et vos couvertures. Certains endroits ne font pas le prêt pendant la pandémie.

► Tyrolienne et arbre en arbre

Il est possible de pratiquer la tyrolienne en hiver aussi. Promenez-vous au sommet des arbres dans les circuits Arbraska à Rawdon ou au Tyroparc de Sainte-Agathe-des-Monts, notamment.

► Luge alpine

Quoique cette nouvelle forme de glisse soit conçue pour les plus grands, les enfants de 10-12 ans pourront facilement la manœuvrer après quelques instructions.

Le Massif de Charlevoix vous propose une descente de 7,5 km, avec arrêts à des points de vue spectaculaires. À la Vallée du parc de Shawinigan, vous pouvez même essayer cette activité la nuit.

Pour les plus aventureux

Escalade de glace

Ski à voile (snowkite)

Via Ferrata

Kayak de neige

ACTIVITÉS INTÉRIEURES

Photo Fotolia

► Cinéma

Les cinémas pourront ouvrir leurs portes dès le 26 février pour permettre à tous d’écouter un film sur grand écran. Il sera obligatoire de porter en tout temps un masque de procédure fourni par le cinéma et de respecter la distance de deux mètres avec les autres.

Vous ne pourrez pas déguster votre popcorn, puisque la vente de nourriture sera interdite.

D’ailleurs, l’incertitude plane encore au sujet des cinémas Guzzo. Leur propriétaire, Vincent Guzzo, menace de les garder fermés s’il ne peut pas vendre de la nourriture, car c’est ce qui permet aux salles d’être rentables.

► Musée

Les musées ont eu le feu vert pour ouvrir leurs portes dès le 8 février. Lors d’une journée de tempête ou s’il fait moins beau, réfugiez-vous dans un musée près de chez vous pour admirer la dernière exposition disponible ou des toiles inspirantes.

Le Musée des beaux-arts de Montréal et de Québec, le Musée de la civilisation à Gatineau et le Musée d’art de Joliette, notamment, sont ouverts pour le plaisir de tous.

► Piscine

Photo courtoisie

Les piscines publiques pourront également ouvrir dès le 26 février pour les bains libres. Consultez le site web de votre ville pour connaître les horaires.

À Montréal, profitez notamment du Centre sportif du Stade olympique. À Saint-Hyacinthe, le Centre aquatique Desjardins vous permettra aussi de faire une petite trempette.

► Patinoires intérieures et arénas

Bien que les patinoires extérieures soient ouvertes depuis le début de l’hiver, sachez que les arénas pourront aussi ouvrir pour vous offrir du patinage libre dès le 26 février. L’Aréna Maurice-Richard à Montréal, les Galeries de la capitale à Québec et le Palais des sports à Saguenay vous permettent de pratiquer ce sport en famille sans avoir trop froid.

Par contre, le hockey demeure interdit tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

► Voir les animaux

Photo d'archives, Agence QMI

Les animaux vous attendent au Biodôme et à l’Aquarium de Québec, qui ont ouvert leurs portes au début du mois. Le masque y est obligatoire. Les petits et les grands sauront apprécier ces activités immersives et tomber en amour avec les petites bêtes qui y vivent.

Si vous préférez une activité à l’extérieur, le Zoo de Granby et le Parc Oméga à Montebello sont également ouverts.

► Location de chalet

Il est possible de louer un chalet avec les personnes du même ménage que vous. Les déplacements entre les régions ne demeurent toutefois pas recommandés par la Santé publique.

Si vous avez loué une pourvoirie entre amis ou avec de la famille qui n’habite pas normalement avec vous, il vous faudra dormir dans des habitations séparées sur le site.

► Magasinage

Les centres commerciaux de partout au Québec sont rouverts depuis le 8 février. Une visite peut être une belle occasion pour changer d’air. Toutefois, il est interdit de s’y rassembler ou de s’y donner rendez-vous.

Attendez-vous toutefois à faire la file à l’extérieur de certains commerces, surtout pour les établissements avec des portes extérieures, comme au Quartier Dix30, à Brossard.

QUELQUES RAPPELS