Suivez le guide!

On ne compte plus les victimes collatérales de la pandémie. Puisque demain, le 21 février, sera la Journée internationale des guides touristiques, laissez-moi saluer le président (Claude Beauchamp) et les membres de l’Association des guides touristiques de Québec (AGTQ), organisme à but non lucratif qui compte plus de 250 membres, soit la majorité des guides de Québec. On s’entend que nos guides touristiques ne l’ont pas eu facile depuis un an. J’espère qu’ils auront la force d’attendre le retour des beaux jours et des touristes.

Pérennité assurée

Bouffe & Compagnie, un traiteur de Québec fondé en 2014 par Jean-Michel Napert et David Levie, sera désormais spécialisé à 100 % dans le prêt-à-manger en réorientant son modèle d’affaires et en concentrant ses efforts dans les solutions-repas pour toute la famille. Bouffe & Compagnie délaissera pour de bon son volet corporatif et événementiel. Cette décision, visant à assurer la pérennité de l’entreprise et le maintien des emplois, s’avère gagnante pour l’entreprise qui a vu ses ventes tripler au cours des derniers mois. L’offre de prêt-à-manger bonifiée de Bouffe & Compagnie, qui n’exige aucun abonnement, propose une variété de plats nutritifs, équilibrés et abordables pour faciliter votre quotidien. Le menu change chaque semaine et vous pouvez le commander en ligne au https://www.bouffeetcie.com et récupérer votre commande au comptoir au 5254 boulevard Wilfrid-Hamel, Québec. Ou la faire livrer à la maison.

En souvenir

Le 20 février 1971, Phil Esposito (photo), des Bruins de Boston, devient le premier joueur de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) à atteindre le plateau des 50 buts avant le mois de mars et il a choisi le jour de son 29e anniversaire de naissance pour le faire. Cette saison-là, il avait terminé la campagne 1970-1971 avec une fiche de 76 buts.

« T’es pas game »

La Fondation Pause-Bonheur m’annonce qu’une somme de 21 600 $ a été amassée lors de sa 1ère campagne de financement « T’es pas game », présentée du 3 novembre 2020 au 31 janvier 2021 par Desjardins sous la présidence d’honneur de Sylvain Rouleau (photo), directeur général de la Caisse Desjardins de Beauport, en association avec la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency et la Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans. La collaboration de cinq ambassadeurs très impliqués dans la campagne a donc permis de dépasser l’objectif initial de 20 000 $. Cet argent permettra d’offrir aux aînés, en centres d’hébergement des territoires de Beauport et de L’Île-d’Orléans, la possibilité de vivre des moments de pause et de bonheur. Par son soutien philanthropique, depuis 1982, la Fondation Pause-Bonheur (anciennement la Fondation Hébergement St-Augustin) contribue au développement de projets structurants visant à procurer du réconfort ainsi qu’à améliorer la qualité de vie des résidents des centres d’hébergement Saint-Augustin, Yvonne-Sylvain, Des Chutes et Alphonse-Bonenfant, dans les régions de Beauport et de L’Île-d’Orléans.

Anniversaires

Germain Lamonde (photo), fondateur et président exécutif du conseil d'administration d'EXFO Ingénierie électro-optique à Vanier, 61 ans...Angelo Esposito, choix de première ronde des Penguins de Pittsburgh lors du repêchage amateur de 2007, mais il n'a jamais joué dans la Ligue nationale (LNH), 32 ans...Rihanna, chanteuse barbadienne, 33 ans...Mario Tessier, animateur et humoriste québécois, 50 ans....Cindy Crawford, actrice et top-modèle américain, 55 ans...Pierre Bouchard, défenseur (1970-82) avec le Canadien de 1970 à 1978, 73 ans....Phil Esposito, joueur de hockey (1963-1981: Black Hawks, Bruins, Rangers), 79 ans....Sidney Poitier, acteur américain, 94 ans.

Disparus

Le 20 février 2020 : Severino Marcolin (photo), 88 ans, (dit Monsieur Marco) copropriétaire des Délices Cartier, du restaurant La Réserve à Québec et de la Trattoria Sant-Angelo... 2020 : Jeanne Evert, 62 ans, joueuse de tennis américaine, professionnelle au milieu des années 1970 et soeur cadette de Cris Evert... 2019 : Claude Goretta, 89 ans, cinéaste, producteur de TV et scénariste suisse... 2017 : Mildred Dresselhaus, 86 ans, physicienne américaine... 2016 : Peter Mondavi, 101 ans, viticulteur américain et et propriétaire des vignobles Charles Krug... 2014 : Marcel Deslauriers, 97 ans, cofondateur de Peintures Sico... 2013 : Jean Gauthier, 75 ans, a disputé 90 matchs avec les Canadiens de Montréal avec qui il a remporté la Coupe Stanley en 1965... 2013 : Mgr Claude Thompson, 86 ans, grande figure de la musique à Trois-Rivières et au Québec... 2010 : Albert Demers, 91 ans, maire de St-David-de-L’Auberivière... 2008 : Étienne Caron, 92 ans, maire de St-Donat de Rimouski pendant 28 ans... 1992 : Dick York, 63 ans, comédien américain... 1941 : La Bolduc, 46 ans, née Mary Travers, la première chansonnière du Québec.