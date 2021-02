Tempête au Texas: eh qu’on est bien chez nous!

Au Québec, en temps normal, les hivers sont toujours trop longs et les étés, trop courts. De nombreux Québécois rêvent de passer leurs hivers dans le Sud pour éviter la glace, la neige et le froid.

Cette semaine, je regardais la tempête hivernale au Texas et les millions de citoyens privés de courant et d’eau. C’était la panique. Ça m’attristait de les voir dans cet état et en même temps, je savourais notre chance de pouvoir vivre la saison froide dans des foyers bien chauds.

Comme ça fait partie de nos habitudes, nous ne réalisons même plus la chance que nous avons d’être équipés pour faire face aux pires intempéries. C’est toute une richesse d’avoir des déneigeuses, des saleuses, des pneus d’hiver, des maisons isolées, des systèmes de chauffage et pour plusieurs, des foyers.

Le Texas était complètement paralysé. Les citoyens ne pouvaient plus aller travailler parce que les routes étaient gelées et glissantes, leur réseau d’électricité n’a pas assez de puissance pour résister à une forte hausse de demande en chauffage et le réseau d’aqueduc n’est pas conçu pour résister au froid.

Pas d’électricité, pas d’eau, les épiceries manquaient de tout, ce qui a causé des dizaines de décès dans des conditions brutales, comme des empoisonnements au monoxyde de carbone, des incendies de maison, des accidents de voiture et de l'hypothermie. Disons qu’en pleine crise de la COVID-19, les Texans se seraient bien passés de celle-là en plus.

Bien sûr, nous ne sommes pas non plus à l’abri d’une crise comme celle du verglas qui avait provoqué de nombreuses pannes de courant, mais les tempêtes de neige et le froid n’ont plus de secrets pour nous. Il a beau faire un froid mordant dehors, on peut dormir en sécurité dans nos foyers. Lorsqu’il y a des pannes de courant, elles ne sont jamais de cette ampleur.

S’il y a un côté positif à cette pandémie, c’est qu’elle nous aura permis d’apprécier davantage les joies de l’hiver. Glisser, patiner, skier, marcher en raquette, faire de la motoneige, j’ai rarement vu autant de gens prendre plaisir à aller dehors l’hiver. Tant mieux! Quand on vit dans un pays nordique, il vaut mieux apprendre à apprécier ses atouts plutôt qu’à constamment les critiquer. Parfois, lorsqu’on se compare, on se console.