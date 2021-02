Un passé enfin honoré par l’Avalanche

Il fallait bien un tel match en plein air avec un chandail rétro pour rappeler que le passé relié aux Nordiques de Québec, à tort ou à raison, n’a pas toujours été reconnu parfaitement par l’Avalanche du Colorado.

L’idée n’est pas de provoquer un faux scandale, mais voici le fait actuel qui met la puce à l’oreille: le jeune défenseur Cale Makar porte le numéro 8 alors que ce chandail avait pourtant été retiré par les Nordiques en l’honneur de l’attaquant Marc Tardif. Ce sont deux clubs totalement différents, trancheront certains.

Au total, sept joueurs ayant déjà porté officiellement les couleurs des Nordiques ont vu leur numéro être retiré par la concession soit : Jean-Claude Tremblay (3), Tardif (8), Michel Goulet (16), Joe Sakic (19), Peter Forsberg (21), Peter Stastny (26) et Adam Foote (52).

S’ajoutent par ailleurs Milan Hejduk (23), Patrick Roy (33) et Raymond Bourque (77).

Puisque Sakic, Forsberg et Foote ont aussi joué pour l’Avalanche, aucun autre joueur n’a porté leur numéro après eux au Colorado, tout comme Hejduk, Roy et Bourque.

D’un Stastny à l’autre

Par contre, le «3» de Jean-Claude Tremblay a notamment été porté par Ryan O’Byrne chez l’Avalanche, de 2010 à 2013.

Si Makar porte actuellement le numéro 8 retiré en l’honneur de Tardif, tout comme l’ont fait Sandis Ozolinsh et Teemu Selanne avant lui, il peut aussi être dérangeant de constater que sept joueurs de l’Avalanche ont emprunté le «16» de Goulet au fil des ans soit, dans l’ordre: Warren Rychel, Jeff Odgers, Darcy Tucker, Jay McClement, Cory Sarich, Duncan Siemens et, plus récemment, Nikita Zadorov.

À propos du «26» de Peter Stastny, qui avait aussi été retiré à l’époque des Nordiques, il a été porté par quatre joueurs chez l’Avalanche, dont son fils Paul.

Stéphane Yelle, John-Michael Liles et Andrew Agozzino ont été les autres.