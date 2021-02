Un sangiovese de grande soif

Ce vin rouge produit juste au sud de Florence est taillé sur mesure pour un plat de pâtes réconfortant.

Montesecondo, Sangiovese 2019, Toscana

24,60$ - Code SAQ: 13897574 – 2,2 g/L - 12,5%

Silvio et Catalina Messana ont fait un détour de quelques années à New York, avant de retourner sur la propriété familiale de San Casciano in Val di Pesa, en banlieue de Florence, au début des années 2000. Ils ont vite converti à l’agriculture biologique les vignobles, plantés une trentaine d’années plus tôt par le père de Silvio. Les vins qu’il confectionne aujourd’hui fermentent sans ajout de levure ni contact avec le bois et sont embouteillés sans filtration.

Dégusté l’été dernier, dans le marathon de rédaction du Guide du vin, le 2019 m’avait paru un peu bourru, avec des odeurs de réduction et une attaque bien nerveuse, mais il confirmait néanmoins tout le bien que je pense du millésime 2019 en Toscane.

Quelques mois plus tard, il est encore meilleur! Le temps a fait son œuvre et le fruit a repris ses droits, ce qui donne un sangiovese souple, sans la tenue et la concentration du chianti classico, mais non moins savoureux. Un vin de soif très séduisant, parfait pour accompagner un plat de pâtes sauce ragù.

Salute!