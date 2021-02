Une autre action collective pour frais abusifs contre Bell

Après les particuliers, au tour des entreprises d’attaquer les géants des télécommunications en cour pour faire déclarer leurs frais de résiliation de contrat abusifs.

La Cour supérieure a autorisé, le 10 février, une action collective contre Bell Canada dont le représentant est l’organisme à but non lucratif Agil, qui a dû payer 7347,47 $ pour résilier son contrat avec l’entreprise en 2019.

« Avec les particuliers, les frais de résiliation étaient plafonnés, par exemple 20 $ par mois restant au contrat ou maximum 400 $. Dans le cas des entreprises, il n’y a pas de balises, les frais des gros fournisseurs sont quasiment illimités », explique l’avocat responsable du dossier, David Bourgoin.

Comme l’action vient d’être autorisée par la cour, impossible pour le moment de connaître le nombre d’entreprises qui y participeront. « Ça peut être des entreprises avec un seul employé, des compagnies à numéro, il y en a une panoplie », ajoute l’avocat.

La prochaine étape sera de publier des avis.

Toutes les entreprises domiciliées au Québec depuis le mois de juin 2015 sont visées.

« On devrait avoir un procès d’ici 18 mois et un jugement dans 2 ans », selon Me Bourgoin, qui mène le même genre de combat contre Télébec et Vidéotron dans une autre cause.

Abusifs pour les particuliers

L’avocat est un habitué de ce type de dossier. Au cours des dernières années, il a réussi à faire déclarer abusifs les frais de résiliation de contrat des particuliers qui étaient clients de Telus, de Bell et de Rogers.

« Avec les entreprises contre Bell, ça va boucler la boucle des frais de résiliation », illustre-t-il.

Mais il faudra être patient. Que ce soit pour les particuliers ou les entreprises, un tel dossier peut facilement s’étaler sur 10 ans.

« Dans le cas de Rogers et des particuliers, on a déposé le dossier en 2011. En ce moment, on mène une campagne de publicité, monbras.ca, pour amener les gens à réclamer, car on a distribué seulement 50 à 60 % des montants », avance Me Bourgoin.