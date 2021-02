Médaille d'argent aux JO: une surprise salutaire pour le hockey allemand

L’Allemagne a beau avoir gagné la médaille d’argent aux Jeux olympiques de 2018, Franz Reindl est assez intelligent pour reconnaître que cet exploit a été réalisé dans des circonstances particulières. L’absence des joueurs de la LNH a amputé quelques puissances d’athlètes de qualité.

• À lire aussi: Le hockey allemand en pleine progression

D’ailleurs, plusieurs fois au cours de l’entretien de près de 45 minutes, le président de la Fédération allemande de hockey sur glace qualifiera cette médaille de « grande surprise ».

Toutefois, même si M. Reindl n’est pas prêt à devancer l’échéancier de son programme sur cette seule réussite, il reconnaît que ce podium fut bénéfique pour le programme mis en place en 2015.

« À l’époque, on se faisait traiter de fous. Pour plusieurs, la simple idée de même penser à faire partie de l’élite mondiale en 2026 semblait farfelue. Maintenant, les clubs y croient. Même les joueurs y croient. D’autant plus qu’on est encore plus talentueux en 2020 que nous l’étions en 2018. Le futur est brillant », a lancé M. Reindl.

Il n’y a pas que les joueurs qui y croient. Depuis deux ans, il est maintenant plus facile pour le hockey allemand d’être pris au sérieux quand vient le temps de demander la participation du gouvernement.

« Grâce à notre résultat à Pyeongchang, le gouvernement injecte beaucoup d’argent dans notre sport. Maintenant, il croit au hockey allemand et nous respecte. En tant qu’ancien joueur, ça me fait chaud au cœur. Avant, on nous aurait regardés avec un sourire en coin, puis l’argent serait allé au bobsleigh, au saut à ski ou au biathlon. »

Visées sur le top 6

À première vue, les Jeux de 2026, qui seront organisés par les villes italiennes de Milan et de Cortina d’Ampezzo paraissent loin. Toutefois, en termes olympiques, c’est après-demain.

Malgré tout son enthousiasme, M. Reindl tend à vouloir ramener les attentes à la baisse lorsqu’on le questionne sur les chances de médailles de son groupe en 2026.

« Rêver, c’est toujours bon. À Pyeongchang, on est passé à un cheveu de l’or ! Un but en prolongation (des athlètes olympiques de Russie), a-t-il rappelé. Alors, je ne dirai pas que c’est impossible (de gagner l’or), mais l’objectif principal, c’est d’être compétitif. »

Et ça signifie quoi « être compétitif » ?

« Présentement, on est dans un peloton avec la Suisse, la Slovaquie, la Lettonie et le Belarus. On veut être le meneur de ce groupe. On occupe le septième rang mondial, alors c’est le cas », a d’abord expliqué M. Reindl.

« Devant, il y a le Canada, la Russie, les États-Unis, la Finlande, la Suède et la République tchèque. Ils sont difficiles à rejoindre, a-t-il poursuivi. Notre but, c’est de percer ce top 6. Une fois dans ce groupe, c’est là que tu joues pour une médaille. Pour nous, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais on s’approche. »

Avant la médaille d’argent de Pyeongchang, l’Allemagne n’était montée que deux autres fois sur le podium olympique : en 1932 et 1976 où, chaque fois, elle avait remporté le bronze. Aux championnats du monde, elle n’a pas remporté de médaille depuis celle d’argent décrochée en 1953.

Évidemment, pas question de patienter aussi longtemps pour obtenir la prochaine.

Une vision redéfinie

En 2015, la Fédération allemande de hockey sur glace a adopté le programme PowerPlay 26. Ce dernier visait trois objectifs bien précis.

1. Objectif à court terme : Élargir la base de la pyramide en augmentant le nombre de programmes pour permettre à un plus grand nombre de jeunes de s’inscrire au hockey. Améliorer la structure pour favoriser un meilleur développement chez les jeunes.

2. Objectif à moyen terme : Reconstruire la structure de la fédération et sa santé financière en devant un joueur de premier plan dans le système sportif allemand.

3. Objectif à long terme : Devenir un prétendant régulier à l’obtention de médailles lors des championnats du monde et des Jeux olympiques à partir de 2026.

Les cinq étoiles sont...

Pour chaque catégorie, lorsqu’une organisation atteint un certain seuil (80 %), elle obtient une étoile. Plus une association affiche d’étoiles dans son cahier, plus elle obtient de subventions de la part de la fédération.

1. La quantité de joueurs (elle doit augmenter chaque année).

2. Les programmes de recrutement et le nombre de tournois organisés (combien de programmes dans les garderies, les écoles ? combien de tournois ou de festivals organisés ?)

3. La qualité des entraîneurs (combien sont des employés à temps plein ? plus il y en a, plus le nombre de points est élevé)

4. Le temps passé sur la glace par les joueurs

5. Obtenir une deuxième surface de jeu (il faut d’abord avoir obtenu les quatre premières étoiles)

Bonis : Des points bonis sont octroyés pour le calibre de jeu dans lequel les associations jouent.