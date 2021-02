Votre Journal, l’incontestable numéro 1!

Chers lecteurs,

Chers annonceurs,

C’est avec fierté que nous vous partageons aujourd’hui les bonnes nouvelles provenant du plus récent sondage Vividata, qui mesure le lectorat des journaux.

Avec 1 634 000 lecteurs sur l’ensemble de ses plateformes, Le Journal de Québec est l’incontestable numéro 1, sept jours sur sept, à Québec et dans l’Est-du-Québec.

Photo courtoisie

Notre édition du samedi demeure la plus populaire et compte même 171 000 lecteurs de plus qu’à pareille date l’an dernier. Il s'agit de la plus forte progression, au cours de cette période, pour un quotidien de la région de Québec.

Information crédible et de qualité

Alors qu’on s’apprête à souligner un an de cette pandémie qui a bouleversé nos vies, les chiffres parlent d’eux-mêmes: nos lecteurs sont aujourd’hui plus nombreux qu’ils l’étaient au début de 2020.

Sur l’ensemble de nos plateformes, notre lectorat a augmenté de 11% le dimanche et de 8% sur les sept jours de la semaine.

Cela témoigne de l’importance que vous accordez à l’information crédible et de qualité que vous offre chaque jour notre équipe de journalistes qui travaillent sans relâche pour couvrir tous les angles de cette crise.

Chers annonceurs, merci de votre fidélité. Chers lecteurs, merci d'être au rendez-vous, mais encore plus nombreux.

Bonne lecture!

Sébastien Ménard

Éditeur et rédacteur en chef