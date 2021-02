À la conquête de la planète Mars

L’exploration de Mars a franchi une nouvelle étape ce mois-ci alors que trois nouvelles sondes spatiales ont été placées en orbite autour de la planète rouge en l’espace de quelques jours. Objet de fascination, Mars a inspiré des dizaines de films de science-fiction dont plusieurs ont été réalisés par de grands cinéastes. En voici sept à voir ou à revoir.

Seul sur Mars

Dans ce film du réputé cinéaste Ridley Scott (Alien), Matt Damon incarne un astronaute qui a été abandonné involontairement sur Mars à la suite d’une mission qui a mal tourné. Botaniste de formation, il tentera de survivre seul sur la planète rouge en faisant pousser des pommes de terre... en utilisant des excréments humains comme fertilisant. Scott, un expert en science-fiction, dit s’être inspiré de livres scientifiques et de témoignages de gens qui travaillent à la NASA pour faire de Seul sur Mars le film le plus réaliste possible sur la vie sur Mars.

Voyage au centre de la mémoire

Campé en 2048, ce thriller futuriste de Paul Verhoeven tiré d’un roman de Philip K. Dick met en vedette Arnold Schwarzenegger dans le rôle d’un ouvrier qui rêve chaque nuit qu’il visite la planète Mars. En faisant appel à une agence spécialisée dans l’implantation de souvenirs préfabriqués dans la mémoire des gens, il se rendra compte qu’il s’est lui-même déjà rendu sur Mars alors qu’il travaillait comme agent secret. Il décidera de retourner sur la planète rouge pour faire la lumière sur son passé. Soulignons que le film original de Verhoeven, sorti en 1990, est bien meilleur que le remake de Len Wiseman qui a pris l’affiche en 2012.

Mission sur Mars

Il est toujours fascinant de voir comment les années dans lesquelles on vit actuellement sont décrites dans les films de science-fiction qui ont été tournés il y a plusieurs années. Réalisé en 2000 par Brian De Palma (Scarface), ce film relate la mission d’un groupe d’astronautes de la NASA sur Mars qui se déroule... en 2020. Leur épopée tournera à la catastrophe quand un phénomène surnaturel provoquera la rupture des communications avec la Terre. Mission sur Mars met en vedette Gary Sinise, Tim Robbins et Don Cheadle.

La planète rouge

Cette fois-ci, nous sommes en 2057. Alors que la Terre est menacée par une crise écologique causée par la pollution et la surpopulation, la NASA décide d’envoyer une expédition sur Mars pour analyser s’il y a assez d’oxygène pour y installer une colonie humaine. Sorti la même année que Mission sur Mars (soit en 2000), La planète rouge, qui réunit à l’écran Val Kilmer et Carrie-Anne Moss, a reçu un accueil mitigé par la critique.

Fantômes sur Mars

Maître de l’horreur et de la science-fiction, le cinéaste John Carpenter (Halloween) s’est aussi intéressé à la planète rouge dans ce thriller réalisé en 2001 qui met en scène une colonie humaine vivant sur Mars en l’an 2176. Décrit comme un « western martien », Fantômes sur Mars allie science-fiction, horreur et surnaturel. Le film a été mal reçu par la critique lors de sa sortie, mais il est devenu culte pour les amateurs de John Carpenter.

John Carter

Un des flops commerciaux les plus mémorables de l’histoire du studio Disney, cette coûteuse mégaproduction (budget de plus de 250 M$) s’inspire de la série de livres Cycle de Mars de l’auteur Edgar Rice Burroughs (le créateur de Tarzan). Sorte de péplum spatial, John Carter relate les aventures d’un vétéran de la Guerre civile américaine (campé par Taylor Kitsch) qui est transporté sur Mars où il se retrouve coincé au milieu d’un conflit entre deux peuples ennemis. Sorti en 2012, le film réalisé par Andrew Stanton (WALL-E) a fait patate au box-office.

Vie

Dans la lignée de la série de films Alien, ce thriller de science-fiction de Daniel Espinosa (Enfant 44, Le refuge) met en scène une équipe de la station spatiale internationale qui, au retour d’une expédition sur Mars, découvre que l’un des échantillons ramenés contient des traces de vie. Huis clos étouffant campé presque entièrement à l’intérieur d’un vaisseau spatial, Vie met en vedette Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds et Rebecca Ferguson.

