Ça ne regarde pas bien pour Jake McCabe

Le défenseur des Sabres Jake McCabe est retourné à Buffalo pour subir des examens médicaux.

L’arrière a été blessé samedi, lors de la troisième période d’un affrontement contre les Devils du New Jersey. Selon les propos de l’entraîneur-chef Ralph Krueger, l’athlète de 27 ans serait mal en point.

«Pour être honnête avec vous, je ne suis pas très optimiste par rapport aux résultats que nous obtiendrons de ses examens. Je vais laisser l’équipe médicale regarder ça et je vous donnerai ensuite un rapport complet. Sa blessure au bas du corps est très sérieuse», a indiqué Krueger, dimanche, après l’exercice des siens.

«Je ne sais pas encore quel sera le pronostic, mais c’est un gars qui va nous manquer énormément sur la glace et à l’extérieur, a quant à lui dit l’attaquant Kyle Okposo. Il fait tout de la bonne façon. Il bloque beaucoup de tirs. Il est là pour les gars, lui qui s’est battu cette année. C’est un gars de caractère. Il va certainement nous manquer.»

Des fleurs pour Dahlin

La perte de McCabe s’ajoute à celle de Rasmus Ristolainen, qui a contracté la COVID-19. L’entraîneur des Sabres a d’ailleurs indiqué que le Finlandais pourrait être de retour «dans quelques semaines».

En début de saison, les deux défenseurs complétaient une paire et avaient la tâche de jouer contre les meilleurs trios adverses.

Avec l’absence de Ristolainen, le jeune défenseur Rasmus Dahlin a dû mettre les bouchés doubles et Krueger aime ce qu’il voit du premier choix du repêchage de 2018.

«Il a dû en faire davantage et jouer beaucoup plus de minutes, a déclaré le pilote. Il a dû intensifier son jeu et évoluer contre les meilleurs joueurs des autres équipes, comme il ne l’avait jamais fait dans sa carrière. Pourtant, il s’en sort très bien.»