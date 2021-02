«Ça passait par là» -Pierre Bouchard

Si plusieurs membres des Nordiques de Québec se souviennent très bien de la soirée du 22 février 1981 à Washington, c’est aussi le cas de l’ancien défenseur Pierre Bouchard qui, pour sa part, se trouvait dans le camp ennemi, avec les Capitals de Washington.

«Ça passait par là, à gauche et à droite, on avait tous l’air de la Statue de la Liberté en défensive, vient imager Bouchard, qui avait précédemment porté les couleurs du Canadien de Montréal, de 1970 à 1978. On en rit par après, mais sur le coup, ce n’était pas drôle.»

Bouchard aurait bien voulu que les Nordiques décident ce soir-là de ménager un peu Peter et Anton Statsny, qui avaient finalement récolté huit points chacun dans une victoire de 11 à 7.

«Je me souviens que Pierre était passé devant notre banc et qu’il m’avait lancé en français: "t’en as pas assez?", raconte pour sa part Michel Bergeron, entraîneur-chef des Nordiques à l’époque. On avait plusieurs Québécois dans l’équipe, comme Jacques Richard, Marc Tardif et Michel Goulet, et ils avaient tous bien ri.»

«Comme "coach", il n’était pas question que je ralentisse, je n’avais pas l’intention de modérer les Stastny, poursuit Bergeron, en guise de réponse à la question de Bouchard, 40 ans plus tard. Ils n’auraient pas apprécié parce qu’eux, ils avaient un fun noir sur la glace.»

Brasse-camarade

Bouchard garde un autre souvenir particulier de ce match qui avait été fertile en émotions. Il se souvient que son coéquipier Paul Mulvey avait perdu son sang-froid avant d’être chassé de la rencontre par les arbitres.

«Notre entraîneur Gary Green n’avait pas apprécié et Paul avait été renvoyé dans les mineures après ce match», se rappelle Bouchard.

Mulvey, qui avait lancé son bâton de hockey à la figure de Kim Clackson alors que celui-ci était déjà au banc des pénalités en fin de deuxième période, n’avait effectivement pas rejoué avec les Capitals avant la mi-mars.

«Personne ne voulait se battre avec Kim Clackson, fait pour sa part remarquer Peter Stastny. Il avait une "baby face", mais personne ne voulait se frotter à lui.»

La partie avait été ponctuée de 176 minutes de pénalités au total. Quatre joueurs des Nordiques en avaient profité pour marquer en supériorité numérique, dont Peter et Anton Stastny, une fois chacun.