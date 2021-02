[EN DIRECT 21 FÉVRIER] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis près d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

Les bilans

PLANÉTAIRE

Cas: 111 161 924

Morts: 2 462 141

CANADA

Cas: 843 306, dont 280 687 au Québec

Décès: 21 630, dont 10 278 au Québec

VOICI TOUTES LES NOUVELLES DU DIMANCHE 21 FÉVRIER

9h03 | Arrivée à Gaza de milliers de doses de vaccins provenant des Émirats

Quelque 20 000 doses de vaccins anti-Covid sont arrivées dimanche dans l’enclave palestinienne de Gaza en provenance des Émirats arabes unis et via la frontière égyptienne, selon des responsables et des témoins.

Ces vaccins sont « destinés aux équipes médicales » de la bande de Gaza, a indiqué un groupe dirigé par un dissident du mouvement palestinien Fatah, Mohammed Dahlan, qui vit actuellement en exil aux Émirats et revendique la responsabilité de ce transfert de vaccins.

7h55 | En Israël, les gyms rouvrent avec le « badge » pour les vaccinés

L’État hébreu a rouvert dimanche les centres commerciaux et les commerces de rue pour l’ensemble de la population dans le cadre de son troisième déconfinement depuis le début de la pandémie.

Si des lieux sont ouverts à tous, d’autres toutefois sont réservés uniquement aux personnes munies d’un « badge vert », signifiant qu’elles ont reçu la seconde dose de vaccin depuis au moins une semaine ou qu’elles ont récupéré de la maladie.

AFP

5h54 | L’Italie inquiète face aux variants et aux attroupements du week-end

L’inquiétude est montée d’un cran ce week-end en Italie face à la propagation des variants du coronavirus et aux attroupements dans les grandes villes, favorisés par une météo particulièrement clémente.

AFP

5h39 | Royaume-Uni: une première dose de vaccin promise à tous les adultes d’ici fin juillet

Le premier ministre britannique Boris Johnson a promis que tous les adultes recevront une première dose de vaccin contre la COVID-19 d’ici fin juillet, accélérant le calendrier prévu juste avant d’annoncer lundi une sortie du déconfinement qu’il veut « prudente ».

3h12 | Le chef de l’OMS exhorte la Tanzanie à protéger sa population

Depuis le début de la pandémie, le président Magufuli n’a eu de cesse de minimiser la dangerosité du coronavirus. Le pays a publié pour la dernière fois des chiffres officiels sur les infections au coronavirus en avril 2020 (509 cas officiellement).

1h | Nouvelle vague qui pointe à l’horizon, selon des experts

Tandis que l’incidence des nouveaux variants du virus laisse présager une montée des cas prochainement au Québec, des spécialistes invitent à ne pas baisser la garde pendant la semaine de relâche.

1h | La ligne dure pour freiner les variants dans les écoles

La fermeture immédiate d’écoles au Québec et le dépistage massif dès la suspicion d’un cas de nouveau variant de la COVID-19 est la bonne stratégie à adopter face à ces mutations « excessivement contagieuses », disent des experts.

0h | Ruée vers les métiers de la construction

Les inscriptions dans les program­mes des métiers de la construction ont explosé dans les centres de formation professionnelle un peu partout au Québec, notamment en raison de la COVID-19, qui a bousculé les plans de nombreux travailleurs.

Photo courtoisie

