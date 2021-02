La nostalgie positive de la pandémie

Pour survivre à la pandémie, l’auteur et professeur Michel Lejoyeux propose dans son ouvrage des clés pour surmonter le côté sombre de la situation actuelle. D’emblée, il suggère d’apprendre à transformer la nostalgie négative de l’avant-pandémie en nostalgie positive tout en posant un regard objectif sur le présent.

L’auteur fait un parallèle entre le stress post-traumatique et ce qu’il appelle le stress post-pandémique. Car, il faut bien l’admettre, l’actuelle pandémie cause aussi des ravages sur le plan psychologique.

Notre nouveau mode de vie associé à ce virus nous oblige à revoir certaines habitudes.

Force est de constater que la situation actuelle n’est pas vécue par tous de la même manière. Certains ont l’art de se réinventer, voire de profiter de certaines opportunités, tandis que d’autres, pendant ce temps, s’accrochent au passé en maudissant la situation qui devient trop contraignante. Plusieurs vont même jusqu’à vivre une véritable révolte intérieure. Même si la situation peut paraître négative, il n’est pas nécessaire d’aller mal, estime l’auteur qui évoque l’idée de renaître en apprenant à faire des choses différemment. On peut changer nos loisirs et notre mode de vie sans que cela soit obligatoirement désagréable.

Un futur imprévisible

Bien malin celui qui pourrait prédire l’avenir. Nous sommes tous face à un futur imprévisible. Est-ce que tout redeviendra comme avant ? Peut-être pas, même si on l’espère ardemment. Néanmoins, puisque nous risquons de devoir être vigilants encore longtemps, l’auteur suggère d’envisager l’avenir à la manière d’une renaissance. Il est aussi possible d’anticiper un futur meilleur avec optimisme tout en demeurant objectif face aux nouvelles réalités. Inutile de tenter de nier la situation, il faut plutôt apprendre à vivre en développant une nouvelle façon de faire.

Parmi les personnes qui ont survécu à de grandes catastrophes (ouragans, guerres ou tremblements de terre), celles qui s’en sortent le mieux sont celles qui résistent aux épreuves en y faisant face au lieu de plonger dans la tristesse ou la nostalgie négative.

Communiquer avec les autres et reconnaître ses émotions font partie des critères qui permettraient de mieux traverser une crise.

Plusieurs exercices sont proposés dans cet ouvrage de manière à pouvoir renaître et vivre sereinement.

Pour le bien-être physique et mental

Photo courtoisie

On parle de plus en plus de la technique de libération émotionnelle dans la psychologie moderne, une méthode qui permet notamment de faire la paix avec soi-même, en se remémorant chaque petit souvenir douloureux qui peut remonter d’aussi loin que l’enfance pour parvenir à s’en libérer. Étape par étape, à l’aide d’exercices, les auteurs expliquent comment travailler sur les émotions qui engendrent la colère, la tristesse ou la peur. L’idée étant de se libérer des pensées négatives pour retrouver la confiance en soi et la joie de vivre.

Pour une vie gratifiante

Photo courtoisie

Dans la collection Les classiques, on compte l’ouvrage de l’auteur Wallace Wattles, un pionnier de la pensée nouvelle, décédé en 1911. Dans son ouvrage, il souhaite insuffler à chacun l’idée de vivre une vie d’abondance, riche et gratifiante à tous points de vue. Peu importe les épreuves vécues ou le rang social, les rêves qui sommeillent dans votre esprit peuvent devenir réalité. Son message : n’ayez pas peur de voir grand et laissez de côté ceux qui ne croient pas en vos rêves. Votre potentiel le plus élevé mérite d’être exploité. Changez votre façon de penser et augmentez votre confiance en vous.