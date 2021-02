Le recul du français au Québec: des stages en région pour les immigrants

Au Québec, nous recevons un flot d’immigrants chaque année dont la plupart ne parlent pas français. Le gouvernement a instauré pour cela des cours de francisation pour les immigrants adultes.

Ces derniers sont payés pendant une année complète pour suivre des cours gratuits de francisation à temps plein. J’ai enseigné pendant trois décennies dans ce cadre-là.

Malheureusement, les résultats ne sont pas au rendez-vous, en dépit des efforts déployés en ressources humaines et financières. Selon mon expérience, dans une classe de 25 immigrants adultes et après plus de 200 heures d’apprentissage, 3 ou 4 adultes en sortiront, en parlant un français approximatif.

Certes, selon les experts, passé l’âge de 20 ans, apprendre une langue étrangère est un grand défi. Mais, selon ces mêmes experts, ne pas mettre en pratique la langue apprise est peine perdue.

Francisation

Or, nous savons que la majorité des immigrants adultes peuvent éviter de parler le français dans le grand Montréal et les environs. Ils passent tout simplement à l’anglais. Et l’anglais se développe à vitesse grand V.

Malgré la loi 101 et d’autres mesures, il serait bon de soutenir ces cours de francisation par des stages en région (Québec, Rimouski, Trois-Rivières).

Et pourquoi ne pas diriger les immigrants, dès leur arrivée, dans les régions francophones, avec de forts incitatifs ?

À Saint-Ubalde, dans la région de Portneuf, un comité de parrainage a accueilli une famille de réfugiés syriens dans une maison en plein cœur du village. Ce genre d’initiative s’avère aussi bénéfique pour les régions qui voient leur jeunesse déserter. Il serait insensé de continuer à injecter des sommes fabuleuses dans des cours de francisation qui donnent si peu de résultats. À moins d’ajouter une année supplémentaire d’apprentissage aux mêmes cohortes. Encore des sous... ! Il faudrait, surtout, un contexte solide et des mesures innovatrices qui justifieraient ces dépenses. Ne fermons pas les yeux devant cette perdition du français dans notre province. Un sérieux coup de barre s’impose ! L’avenir du français au Québec en dépend.

Photo courtoisie

Monique Doss

Andragogue à la retraite

Maîtrise en Sciences de l’Éducation (UM) Montréal