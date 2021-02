L’OSLO et le Magnétik: s’offrir une qualité de vie locative à Saint-Romuald

Ce reportage a été réalisé en partenariat avec LOGISCO.

Au cœur d’un quartier névralgique de Saint-Romuald, à la tête des ponts où bouillonnent une multitude de services, sont érigés l’OSLO et le Magnétik. Ces deux immeubles locatifs haut de gamme signés LOGISCO promettent une qualité de vie inégalée à leur clientèle.

Se dressant de part et d’autre de la rue de Courchevel à Saint-Romuald, entourés de restaurants, de cafés, d’épiceries, de pharmacies, de services de santé et de divers commerces accessibles à pied, l’OSLO et le Magnétik proposent d’adopter un mode de vie privilégié et sans tracas. La clientèle peut ainsi profiter de plus de temps pour ce qui compte vraiment.

La salle d’entraînement du Magnétik ainsi que la piscine intérieure de l’hôtel Hampton Inn & Suites par Hilton, appartenant également à LOGISCO, accueillent les locataires désirant garder la forme et se divertir. Ceux-ci peuvent même prendre congé des fourneaux et déguster un savoureux repas offert par les restaurants le Cochon Dingue et l’Entre-Côte Riverin, situés aux rez-de-chaussée des immeubles.

Quelle agréable qualité de vie! Tout a été pensé pour assurer un maximum de confort et une paix d’esprit à la clientèle. Les unités locatives sont offertes en formule «tout inclus», regroupant en un seul prix: le loyer mensuel, les frais de chauffage, d’électricité et d’eau chaude, la climatisation et un espace de stationnement intérieur. Plusieurs commodités, telles qu’un ascenseur, une chute à déchets, des bornes de recharge pour les voitures électriques, un lave-auto et un foyer au gaz dans les penthouses viennent également ajouter au confort de la clientèle.

Décors distinctifs

Aires de vie spacieuses, matériaux de qualité supérieure, fenestration abondante, grands espaces de rangement, belle lumière naturelle, insonorisation exceptionnelle... Il suffit de choisir le style de décor qui correspond à sa personnalité ainsi que le nombre de pièces désiré, puis de s’imaginer déjà y vivre!

Les deux projets rassemblent chacun des unités locatives allant de 2 pièces 1/2 jusqu’au penthouse avec foyer au gaz, dont certains sur deux étages. Le Magnétik plonge ses locataires dans un décor contemporain élégant et intemporel, alors que l’OSLO reflète plutôt le confort scandinave, avec ses lignes épurées, ses matériaux naturels et ses plafonds en béton apparent. Leur design bien à eux se révèle toujours avec un grand souci du détail et un raffinement enveloppant. Avec leur décor actuel, leurs aires de vie ouvertes, le confort et la tranquillité qu’elles procurent, ces unités sauront certainement vous charmer.

Planifiez une visite sur place ou virtuelle dès maintenant en composant le 418-LOGISCO ou au LOGISCO.com.