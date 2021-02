On respire par le nez...

Quand j’ai entendu Vincent Guzzo crier après Patrice Roy avant de faire rebelote chez Paul Arcand, je me suis dit que c’était le temps que ça finisse, cette pandémie.

Je veux dire, je le comprends, monsieur Guzzo, d’être fâché de ne pas pouvoir faire rouler ses cinémas à 100 %, mais, bon sang, qu’est-ce que gueuler après tous les animateurs du Québec pourra bien y changer?

Compétition des souffrances

Tout le monde est à bout, à commencer par les infirmières, les inhalothérapeutes et les médecins dans les unités de soins intensifs. N’en doutez pas : si vous parlez d’un enseignant qui en arrache, quelqu’un dira assurément qu’il devrait s’estimer heureux de ne pas travailler à l’hôpital.

Signe des temps, on ne peut plus parler de quelqu’un qui vit des difficultés sans que se crée une étrange mise en compétition des souffrances. Le confinement n’est pas facile pour les célibataires vivant seuls... «Pensez donc aux personnes âgées isolées!»

Ça doit être deux dans un quatre et demi à faire du télétravail... «Et les travailleurs des services essentiels, vous y avez pensé?»

Je m’en fais pour les jeunes qui sont privés de voir leurs amis, de frencher, de pratiquer leur sport... «C’est quand même mieux que d’être intubé!» Et les entrepreneurs qui risquent de perdre leur bébé dans tout ça. Et les artistes privés de leur public. Et les animateurs de radio qui pleurnichent quand c’est eux qui se font envoyer promener sur Twitter plutôt que l’inverse.

Entreprise salutaire

À la fin, tout le monde souffre de cette pandémie et du confinement, certains plus que d’autres, mais différemment pour tout le monde. On en ferait 100 chroniques qu’on ne compléterait pas la recension des douleurs.

Dans le contexte, il apparaît salutaire de cesser de patrouiller le web en recherche de personnes à qui il faudrait dire qu’ils ne l’ont pas assez dur dans le fond.

Les journées rallongent et le temps s’annonce printanier. Bon moment pour sortir.

Respirez par le nez : ça achève.