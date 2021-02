Revoilà Pierre-Luc Dubois

L’attaquant Pierre-Luc Dubois sera de retour dans la formation des Jets de Winnipeg, dimanche soir, lorsqu’ils affronteront les Canucks de Vancouver au Rogers Arena.

Le Québécois, qui évolue habituellement au centre, jouera son premier match depuis le 11 février à l’aile. Il complétera un trio avec Mark Scheifele et Blake Wheeler.

Dubois souffrait d’une blessure mystérieuse, qui n’a pas vraiment été expliquée par l’organisation des Jets.

«Je vais vous dire exactement ce qui s’est passé, avait dit l’entraîneur-chef Paul Maurice dimanche dernier. Le match [du 11 février] s’est terminé et il a reçu des traitements. Il a quitté l’aréna et il se sentait bien. Il y est revenu le lendemain et quelque chose n’allait pas.»

«Il n’y a pas eu d’événements où il est arrivé au banc en nous disant que quelque chose le gênait.»

Obtenu des Blue Jackets de Columbus le 23 janvier, Dubois a disputé seulement deux matchs avec sa nouvelle formation et lors de ceux-ci, il a été blanchi. En sept parties cette saison, le natif de Sainte-Agathe-des-Monts a seulement inscrit un but.

Les Jets accueilleront le Canadien de Montréal deux fois cette semaine, soit jeudi et samedi.