Un rare manchot jaune photographié

Un photographe en pleine séance d’observation animalière a eu la surprise de tomber sur un manchot royal jaune et blanc, un phénomène rare de la nature.

Yves Adams, un homme originaire de la Belgique, menait une expédition en décembre 2019 sur l’île de la Géorgie du Sud, dans l’Atlantique Sud, lorsqu’il a fait cette étrange découverte. «Du jamais-vu», selon ses propos rapportés par le quotidien britannique The Independent.

Sur son compte Instagram, M. Adams a décrit l’animal comme étant atteint de leucisme, une mutation génétique à ne pas confondre avec l’albinisme, qui fait en sorte que la mélamine produite par l’oiseau ne se dépose pas dans son plumage, faisant ainsi passer ses plumes du noir au jaune et au blanc crème.

«Je n’ai jamais vu manchot jaune auparavant et n'en ai jamais entendu parler. Il y avait 120 000 oiseaux sur cette plage, et c’était le seul tout jaune», a-t-il raconté lors de cette entrevue, la semaine dernière.

M. Adams a indiqué que son équipe et lui avaient été très chanceux de pouvoir observer l’oiseau, qui s’est arrêté non loin d’eux. Avec autant de manchots dans une même zone, il est parfois ardu d’avoir la vue dégagée pour réaliser de bons clichés, a-t-il indiqué.

«L’un des oiseaux semblait un peu bizarre, et lorsque nous avons regardé de plus près, nous avons réalisé qu’il était jaune. Nous sommes devenus fous lorsqu’on l’a remarqué. Nous avons lâché tout notre équipement de sécurité et avons pris nos caméras», se souvient-il.

Si cette photo a été prise il y a plus d’un an, ce n’est que tout récemment qu’elle a pu être vue par le public, puisque le photographe devait effectuer le tri parmi des milliers de photos.