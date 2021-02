45 000 appels de voyageurs en l’espace de trois jours

L’Agence de santé publique du Canada (ASPC) a indiqué avoir reçu, en l’espace de trois jours, quelque 45 000 appels de voyageurs voulant réserver un hôtel pour faire leur quarantaine.

Critiqué pour les très longs délais d'attente, l'ASPC a précisé à TVA Nouvelles avoir reçu 20 000 appels vendredi dernier, un nombre qui a ensuite chuté à 15 000 samedi et à 10 000 dimanche.

Selon une porte-parole de l'organisme, Tammy Jarbeau, les clients qui réussissent à parler à un agent doivent passer environ 20 minutes au téléphone pour réserver leur place.

Cependant, le temps d’attente moyen pour réussir à parler à quelqu’un est de 2 heures, ce qui représente tout de même une baisse par rapport au premier et au deuxième jour, alors que des appels étaient interrompus et que la technologie avait du mal à composer avec la quantité d’appels.

En date de dimanche à midi, près de 2300 chambres avaient déjà été réservées dans les journées et semaines à venir au Canada.

«Une grande partie des appels faits à la ligne de réservation viennent de personnes qui souhaitent réserver des chambres d’hôtel en mars et avril. Les voyageurs ne devraient pas appeler pour réserver un hôtel autorisé par le gouvernement parce qu’ils prévoient de voyager à l’avenir. On recommande fortement aux Canadiens d’annuler ou de reporter tout projet de voyage non essentiel hors du Canada pour un certain temps encore. Les ressortissants étrangers devraient eux aussi annuler ou reporter tout voyage au Canada», a expliqué Mme Jarbeau.

Réservations actuelles

- Nombre total de chambres réservées (février/mars/avril) : 2 277

- Nombre total pour février : 1 492

- Nombre total pour le 22 février : 366

- Nombre total pour le 23 février : 280