Des Québécois retardent leur visite à l’hôpital en raison de la COVID-19

Des personnes éprouvant des symptômes de problèmes cardiovasculaires se montrent toujours réticentes à se rendre à l’hôpital par crainte d’attraper la COVID-19.

Le phénomène avait fait la manchette une première fois en mars au début de la pandémie. « On constate encore cette crainte dans toute la province », lance la cardiologue Isabelle Nault de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ).

« On rencontre des types de complications post infarctus qui faisaient presque partie de l’histoire de la médecine. Quand c’est bloqué depuis des heures, voire des jours, le muscle devient nécrosé. Même si on ouvre l’artère quatre jours plus tard, c’est un peu comme arroser une branche sèche, ça ne fera pas pousser les feuilles. »

Sa collègue Kim O’Connor fait le même constat. La cardiologue doit également faire davantage de consultations téléphoniques, ce qui a aussi des conséquences.

« C’est difficile de se faire une idée d’un patient qui nous parle d’essoufflement. Voir un patient nous donne beaucoup de réponses. Il m’est aussi arrivé de devoir insister vraiment beaucoup pour convaincre des patients de venir à l’hôpital en raison des symptômes qu’ils décrivaient. Certains ne sont même pas venus. J’ai eu une patiente qui avait depuis quelques jours des symptômes compatibles avec un AVC et il a fallu que j’appelle sa famille pour la convaincre de venir. »

Généralisé

« Chaque médecin a des exemples à citer », mentionne Arsène Basmadjian, président de l’Association des cardiologues du Québec (ACQ), qui travaille à l’Institut de cardiologie de Montréal.

« Les chances de mourir d’un infarctus ou d’un AVC à la maison sont clairement plus élevées que celles d’attraper la COVID à l’hôpital », précise-t-il.

Marc Ruel, président de la Société canadienne de cardiologie et chirurgien cardiaque à l’Institut de cardiologie d’Ottawa, évoque des statistiques sur la mortalité, qui a augmenté en Europe. Plus de la moitié de ces décès supplémentaires ne sont pas directement attribuables à la COVID-19.

« Il y a plus de gens qui meurent parce qu’ils restent à la maison [au lieu de se faire soigner] et ne s’occupent pas de leur santé en raison de la pandémie, qu’il n’y en a qui meurent de la COVID. Il y a des raisons de penser que la plupart de ces décès non reliés à la COVID sont cardiovasculaires. C’est assez incroyable », dit-il.

Le Dr Basmadjian est soucieux des effets des retards à subir un examen.

« Beaucoup de patients n’ont pas été vus et leurs examens ont été reportés. Ce n’est pas de passer de 50 % à 60 ou 70 % qu’on va rattraper le retard. Si les patients ne sont pas diagnostiqués, ces gens passent sous le radar. On est inquiets de la santé cardiovasculaire de notre population. »