Drouin: plus de peur que de mal

Même s’il a raté la totalité du troisième engagement et la période de prolongation, dimanche à Ottawa, Jonathan Drouin reprendra son poste ce soir à la gauche de Nick Suzuki et de Josh Anderson à l’occasion de ce deuxième match en trois soirs dans la capitale fédérale.

« Je suis à 100 %. Je me suis soumis au protocole des commotions en rentrant au vestiaire et par mesure préventive, on a décidé de me retirer du match. Mais, après la rencontre, je me sentais déjà bien », a-t-il expliqué au terme de l’entraînement de lundi.

Mis en échec par Mike Reilly, Drouin a littéralement embrassé l’une des tiges qui retiennent les baies vitrées, un système qu’on ne voit pratiquement plus dans les arénas de la LNH.

« Je n’ai pas eu le temps de bien me protéger. J’ai foncé complètement dans la tige. Ça m’a coupé dans le visage et j’avais quelques maux de tête, mais tout est beau », a-t-il raconté.

Tatar en punition ?

Considérant que cette unité est la plus régulière depuis le début de la campagne, et la seule à être demeurée intacte, on ne peut que se réjouir de cette nouvelle.

En l’absence du Québécois, c’est Paul Byron qui a effectué des présences au sein de ce trio, dimanche soir. Et, malgré l’absence d’un ailier gauche, Tomas Tatar n’a pas foulé la glace lors des huit dernières minutes de la troisième période, ni même en prolongation.

« On a simplement raccourci notre banc. J’ai mis (Corey) Perry à l’aile gauche pour essayer de créer une étincelle. Il a marqué, alors ça a fonctionné. En fin de compte, j’ai fini à trois trios pour les sept dernières minutes. C’est tout », a fait valoir Claude Julien.

Ça en dit tout de même long sur l’insatisfaction de l’entraîneur-chef du Tricolore à l’égard du Slovaque, à qui il avait fait visiter la passerelle à Toronto, il y a 10 jours.