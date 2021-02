Élections municipales: un premier candidat pour Repensons Lévis

Le nouveau parti municipal Repensons Lévis a désigné lundi son premier candidat pour le poste de conseiller municipal du secteur de Saint-David, à Lévis.

Sylvain Gagnon, agronome de formation et directeur de comptes agricoles à la Banque Royale du Canada, briguera les suffrages des citoyens lors du scrutin du 7 novembre prochain. Âgé de 48 ans et père de deux enfants, il réside à Saint-David depuis 14 ans.

«Ce qui m’a attitré [au nouveau parti], c’est l’approche de consultation citoyenne. J’ai des idées qui pourraient améliorer mon quartier», a-t-il fait savoir au Journal.

Le congrès du jeune parti doit avoir lieu le 30 mai. C’est à ce moment-là qu’on connaîtra son chef (ou sa cheffe) et que la plateforme du parti sera dévoilée.

Pour le moment, Repensons Lévis n’a pas encore communiqué sa position quant au mégaprojet de troisième lien. Sur son site internet, sous la rubrique «Transport et infrastructures», on peut juste lire «qu’il faut appliquer des stratégies permettant de limiter la congestion et de faciliter la vie de tous, sur le long terme».

À Lévis, le conseil municipal est complètement contrôlé par le Lévis Force 10 qui a fait élire le maire Gilles Lehouillier et les 15 conseillers de la Ville. M. Lehouillier n’a toujours pas dit s’il sollicitera ou non un troisième mandat à la tête de la Ville.