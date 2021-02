CH : Claude Julien passe son message

Au cœur d’une série d’insuccès, l’entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Claude Julien, a pris le temps de rassembler ses joueurs au centre de la patinoire, lundi à Ottawa, après l’exercice du jour.

«[Je leur ai dit] que nous devions travailler pour nous en sortir. C’est aussi simple que ça», a indiqué le pilote de 60 ans après la séance des siens et au lendemain d’un revers de 3 à 2 en prolongation contre les Sénateurs.

«Notre attitude et notre approche peuvent faire une différence. Nous allons en avoir besoin demain», a ajouté Julien, en faisant référence au rendez-vous de mardi soir contre l’équipe de la capitale fédérale.

Dans les deux dernières semaines, le Canadien n’a remporté qu’un seul de ses cinq duels. Il ne ressemble plus à l’équipe dominait ses adversaires dans les premiers moments de la saison.

«Nous avons connu beaucoup de succès à l’étranger en début de campagne et les choses sont ensuite devenues plus difficiles. Elles sont difficiles présentement, a exprimé Shea Weber. Nous travaillons pour nous en sortir. Nous restons soudés et nous voulons simplifier notre jeu.»

Le capitaine du Canadien croit fermement que les joueurs doivent revenir à l’état d’esprit qu’ils avaient il y a quelques semaines.

«Nous devons retrouver notre enthousiasme du début, a-t-il clamé. En ce moment, c’est difficile. Il y a beaucoup de négatif pendant les matchs et à l’extérieur de la patinoire. Nous sommes dans une mauvaise situation, mais je crois que nous pouvons nous en sortir ensemble.»

Drouin : plus de peur que de mal

Par ailleurs, Jonathan Drouin était de l’entraînement avec ses coéquipiers, après avoir quitté l’affrontement contre les Sénateurs la veille.

Julien a d’ailleurs confirmé que le Québécois sera de sa formation mardi soir.

Rappelons que lors de la deuxième période de la rencontre de dimanche soir, Drouin avait été frappé contre la rampe par le défenseur Mike Reilly et n'était pas revenu au jeu par la suite.

L’athlète de 25 ans a passé le protocole des commotions cérébrales avec succès.

«Tout est beau, c’était juste de la précaution», a expliqué Drouin.

«J’ai eu un petit choc à la tête, mais tout est beau aujourd’hui [lundi] et tout était beau hier soir [dimanche] après le match.»