Puiser sa force dans le deuil

Une jeune femme de Québec a complètement « changé de vie » après avoir vu sa mère mourir dans un accident de bateau, quittant son emploi à la DPJ pour lancer sa propre entreprise de confection de bijoux.

« La vie s’occupe bien des choses malgré les épreuves [...] Il y a toujours du beau qui s’en vient », affirme avec résilience Jessie Bourgault, âgée de 38 ans.

Il y a un an, elle quittait la Direction de la protection de la jeunesse, où elle a été travailleuse sociale pendant 12 ans, pour se consacrer entièrement à son entreprise, Midi34.

En pleine pandémie l’an dernier, son chiffre d’affaires a bondi de plus de 40 %.

Certaines de ses collections sont même aujourd’hui commercialisées par les magasins Simons.

« Je m’étais toujours dit, si un jour je rentre chez Simons, j’ai réussi. [...] », dit-elle.

« Il y a une étoile derrière ça. Ma mère aimait tellement les bijoux », dit-elle avec émotion.

Pour la créatrice, le nom de son entreprise représente l’heure à laquelle plusieurs « changements importants » sont survenus dans sa vie.

Tragédie sur le fleuve

La vie de Jessie Bourgault a complètement basculé le 3 juillet 2016, alors qu’elle a assisté, impuissante, à la mort de sa mère, son « pilier », lorsque le bateau sur lequel elles se trouvaient a chaviré.

Ils étaient 12 membres de la famille à bord d’une embarcation, en direction de l’île d’Orléans, lorsque le malheur a frappé.

« Tout est allé vraiment vite, on parle de quelques secondes. Il y a eu une première vague, l’eau est rentrée à la hauteur des bancs, puis une deuxième a englouti le bateau et une troisième, qui nous a pris sur le côté et nous a expulsés », raconte la jeune femme.

« Je n’arrivais pas à remonter à la surface [...] Je me suis sentie partir, je pensais que j’étais en train de mourir », se remémore-t-elle.

Figée par la peur

En quelques minutes, tout le monde a pu regagner l’embarcation, sauf sa mère, Céline Grenier-Bourgault, âgée de 64 ans, qui a été emportée par le courant.

« Ma mère a dérivé. Je me souviens d’être spectatrice de ce qui se passe, mais complètement absente, figée par la peur », raconte-t-elle la voix nouée par l’émotion.

L’année qui a suivi a été très difficile, confie-t-elle. Victime d’un choc post-traumatique et d’anxiété aiguë, elle dit avoir « touché le fond ».

C’est sa « passion de créer » qui l’a sauvée, indique-t-elle.

« J’ai ressorti mes pinceaux, mes toiles, et j’ai commencé à faire des bijoux pour moi. Mais, chaque fois que je les montrais, quelqu’un en voulait », dit-elle en riant.

« J’ai appris à en faire au fil du temps », affirme-t-elle.