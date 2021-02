Photo courtoisie

Comme le rapportait mon collègue Jean-Michel Genois dans Le Journal de mercredi dernier, un nouveau joueur dans la construction résidentielle a vu le jour dans la région de Québec, alors que le promoteur Michel Dallaire a fusionné une partie de ses activités avec Construction SMB et crée une nouvelle compagnie, SMB Dallaire. On retrouve, d’un côté, le plus important propriétaire foncier de la région métropolitaine de Québec avec 157 millions de pieds carrés de terrains destinés au développement de projets diversifiés, et de l’autre, une équipe forte de ses 28 ans d’expertise reconnue dans la construction résidentielle. SMB Dallaire offrira la notoriété, la crédibilité et l’expertise. Sur la photo, Jérémie Tremblay, directeur général de SMB Dallaire, et Marie-Pierre Breton, directrice des opérations.

Salut Joe

Comme plusieurs, j’ai été attristé par le décès de Joe Hardy (photo), survenu vendredi dernier, à l’âge de 75 ans. J’ai connu l’ex-joueur de hockey de la LNH et de l’AMH alors qu’il commençait une nouvelle carrière de commentateur sportif et animateur de lignes ouvertes à la radio (CKCV), à la fin des années 1970. Verbomoteur et raconteur hors pair, Joe était intense dans tout ce qu’il touchait. Plusieurs abonnés du défunt Club Entrain, à Place de la Cité (à l’époque), se souviendront de lui alors qu’il passait des heures à s’entraîner, mais aussi à jaser. Il excellait au racquetball (populaire à l’époque) et au golf, parce qu’il pratiquait beaucoup. Mes condoléances à ses proches.

Dîner de la femme

Lise Champagne (photo), présidente-directrice générale de Vachon, école de conduite supérieure en Beauce, a accepté de prononcer une conférence dans le contexte du Dîner de la femme de la Chambre de commerce de la Nouvelle-Beauce, qui aura lieu le jeudi 11 mars, dès 12 h, en mode virtuel. Mme Champagne a développé avec son mari, et maintenant avec son fils, une très belle entreprise tout en portant plusieurs chapeaux, dont ceux de mère, partenaire et cheffe d’entreprise. Vous pouvez déjà vous inscrire à ce dîner en vous rendant sur l’onglet Activités du site de la Chambre de commerce de la Nouvelle-Beauce (https://ccinb.ca/activites/).

En souvenir

Le 22 février 1981. Peter et Anton Stastny, des Nordiques de Québec, font écarquiller bien des yeux en récoltant chacun 8 points dans un gain de 11-7 des Nordiques contre les Capitals, à Washington. Peter a touché la cible quatre fois (+ 4 passes), alors que le second s’est « contenté » de 3 buts et 5 passes.

Anniversaires

Drew Barrymore (photo), actrice américaine, 46 ans... Nicolas Deslauriers, attaquant des Ducks d’Anaheim, 30 ans... Philippe Couturier, propriétaire du Mirage, restaurant et motels de La Malbaie, 64 ans... James Blunt, chanteur anglais, 47 ans... Pierre

Gendron, comédien québécois, 58 ans... Pat LaFontaine, ancienne vedette des Islanders de NY et des Sabres de Buffalo de la LNH, 56 ans... Vijay Singh, golfeur professionnel sur le circuit des Champions, 58 ans...

Disparus

Le 22 février 1981 : Ti-Blanc Richard (photo), 60 ans, violoneux québécois... 2019 : Morgan Woodward, 93 ans, acteur américain surtout connu pour son rôle de Marvin « Punk » Anderson dans le feuilleton télévisé Dallas... 2018 : Claude Wauthier, 94 ans, ancien rédacteur en chef de l’AFP, spécialiste reconnu de l’Afrique... 2017 : Frank Delaney, 74 ans, journaliste et écrivain irlandais... 2015 : Pasquale Carminucci, 77 ans, gymnaste italien, médaillé de bronze aux Jeux olympiques d’été de 1960... 2013 : Me Jean Côté, 81 ans, avocat chez Cain Lamarre Casgrain Wells... 2013 : Philippe Tisseyre, 54 ans, pianiste, frère de l’animateur Charles Tisseyre... 2012 : Daniel Vaillancourt, 48 ans, osmologue (Atelier Chaman) de Québec... 2010 : Jean-Roch Simard, 78 ans, le père de sept enfants, dont René, Nathalie et Régis... 1987 : Andy Warhol, 62 ans, peintre et cinéaste américain... 1973 : Jean-Jacques Bertrand, 56 ans, ancien premier ministre du Québec (1968 à 1970)... 1960 : Paul-Émile Borduas, 54 ans, peintre québécois.