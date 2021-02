Une erreur humaine à l’origine de la panne informatique majeure à la Ville de Québec

La Ville de Québec pointe du doigt une erreur humaine pour expliquer la panne informatique majeure qui a paralysé, durant le week-end, son site web ainsi que les outils de communication des policiers.

De mauvais branchements, effectués il y a cinq ans sur deux équipements informatiques de la Ville hébergés dans un centre de données du gouvernement du Québec, sont à l’origine des problèmes qui sont survenus en fin de semaine.

Le système de relève, qui aurait dû s’enclencher automatiquement lors de la coupure de l’alimentation électrique (à l’occasion de travaux d’entretien planifiés), n’a finalement jamais pris le relais puisque les deux équipements étaient branchés sur la même source.

«Il va y avoir une investigation à cet effet pour voir comment sont survenus ces mauvais branchements», a indiqué le directeur général Luc Monty, lors d’un point de pesse lundi matin. Ce dernier a dit ignorer, à ce moment-ci, si l’erreur de branchement avait été effectuée par un employé de la Ville ou un sous-traitant. Tous les services sont désormais rétablis depuis 21h dimanche soir.

La panne est survenue à 7h08 samedi matin. Elle a affecté plusieurs services de la Ville (311, inscription aux loisirs, bibliothèque, etc.) et a également touché le système SÉRAQ (ondes radio) des policiers jusqu’à son rétablissement à 8h23. Le système RAO (répartition assistée par ordinateur) a également en panne durant près de 3 heures dans la majorité des véhicules de patrouille, au moment où survenait un changement de quart de travail.

«C’est lorsque des nouveaux policiers voulaient s’enregistrer sur le système qu’on avait des difficultés. C’est le système d’authentification qui a fait défaut. Par la suite, on a mis une solution de contournement pour permettre aux policiers de s’enregistrer et on a eu quelques situations problématiques plus mineures au cours de la journée», a précisé le directeur du Service des technologies de l’information, Marc Vézina.

Aucun incident fâcheux

Heureusement, aucun incident fâcheux n’est survenu samedi matin. Le service 911 n’a jamais été affecté et les policiers étaient en mesure de communiquer avec leurs supérieurs avec le téléphone cellulaire fourni dans chaque véhicule de patrouille.

« Le plan de mesures d’urgence du centre 911 a été mis en place. On a également des plans de continuité qui nous permettent de mettre en place des mesures alternatives quand une situation comme ça se produit. Samedi matin, ces mesures-là ont été efficaces et on a pu continuer à effectuer nos opérations quotidiennes », a exprimé l’inspecteur André Turcotte du service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Les défaillances du système de répartition d’appels assistée par ordinateur (RAO) ont fait la manchette à plusieurs reprises depuis le soir de la tuerie survenue dans le Vieux-Québec le 31 octobre dernier.

La Fraternité des policiers avait également dénoncé des problématiques, l’automne dernier, avec le service évolué de radiocommunication de l’agglomération de Québec (SÉRAQ). Les deux nouveaux systèmes, qui remplacent des technologies désuètes, ont été acquis au coût de 37 M$ par la Ville de Québec.

Fin janvier, le vérificateur général de la Ville de Québec, Michel Samson, a d’ailleurs confirmé qu’il mènerait sa propre enquête sur les nouveaux outils de communication des services d’urgence et les ratés rapportés dans les médias.