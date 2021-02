21 choses à faire lors de votre prochain road trip sur la Côte-Nord

Votre prochain road trip va se passer sur la 138? Voici quelques incontournables à mettre à votre itinéraire entre Tadoussac et Kegaska, le long du Saint-Laurent.

On vous avertit: le trajet fait près de 850 km à l'aller seulement, et il vous fera dire «wow» souvent!

21 choses à faire sur la Côte-Nord cet été (si la situation sanitaire le permet):

1. Se promener dans le village de Tadoussac.

Et découvrir les petits restos, la Microbrasserie de Tadoussac, la plage, les dunes et le sentier de la Pointe-de-L’Islet.

2. Manger un cheese ou une frite au casse-croûte Le Connaisseur.

Deux adresses: l’originale, en haut de la côte à Tadoussac, et la nouvelle, aux Bergeronnes. Vous nous remercierez plus tard.

3. Observer les baleines depuis les gros rochers du cap de Bon-Désir .

Autres options: camper sur les rochers à Mer et Monde (si vous arrivez à réserver un spot) ou passer la journée au Paradis Marin (si jamais ils ré-acceptent les visiteurs en 2021).

4. Prendre un café ou une bière chez KiboiKoi .

Les p’tits cafés ne sont pas légion sur la 138, alors quand on en voit un, on en profite. Surtout s’il a une chouette terrasse au cœur des Escoumins.

5. Marcher sur le banc de sable immense de Portneuf-sur-mer.

Une des (innombrables) plages sablonneuses que vous croiserez durant votre voyage.

6. Parcourir les sentiers et passerelles de bois du parc nature de Pointe-aux-Outardes .

Il y a aussi des prêt-à-camper en forme de cabane d’oiseaux!

7. Saluer les dinosaures géants du vieux quai de Ragueneau.

Un lieu insolite pour se dégourdir les jambes et prendre une petite photo!

8. Boire une pinte à la microbrasserie St-Pancrace de Baie-Comeau.

En plus du pub, il y aussi l’usine que l’on peut visiter (en temps normal).

9. Se rendre au belvédère du fjard de l’anse St-Pancrace.

Oui, un «fjard» avec un «a»: on ne vous dit pas c’est quoi, vous lirez les panneaux!

10. Visiter le phare de la Pointe-des-Monts.

Avis aux intéressés: on y voit souvent des baleines et on peut louer une chambre dans la maison du gardien.

11. Explorer l’île Grande-Basque.

Une des 7 îles de Sept-Îles, à rejoindre par bateau, pour profiter de plages, d’anses, de terrains de camping et de sentiers de randonnée.

12. Commander un petit quelque chose au casse-croûte du Pêcheur.

Ce resto de Sept-Îles est en forme de cage à homard. Comment résister?

13. Faire du surf (ou du SUP) près de Sept-Îles avec la boutique-école Surf Shack.

Location, cours, boutique: informez-vous des services qui seront offerts en 2021.

14. Camper sur une des îles sauvages de l’archipel de Mingan, dans le golfe du Saint-Laurent.

S’il y a une chose à faire sur la Côte-Nord, c’est probablement celle-là. Les îles - et leurs formations rocheuses surprenantes - sont accessibles uniquement en excursion en bateau. Vous aurez le choix entre du camping rustique ou des prêt-à-camper. Une petite expé!

15. Partir en excursion de planche à pagaie avec Les Vagues à Havre-Saint-Pierre.

L’eau est tellement transparente!

16. Découvrir les produits locaux de la Maison de la Chicoutai, dans le charmant village de Rivière-au-Tonnerre.

L'endroit idéal pour goûter la chicoutai, une petite baie du Nord de couleur orange.

17. Marcher au bord de l'eau à Baie-Johan-Beetz (et trouver ça donc bien beau!).

Faites aussi une randonnée dans la «forêt brûlée». Vous n'avez qu'à demander une carte des sentiers à l’office de tourisme du village.

18. Faire des réserves au fumoir Le Goynish à Aguanish.

Notre suggestion? Procurez-vous le saumon fumé à froid, et allez en prendre une bouchée sur la spectaculaire plage du village.

19. Découvrir le site de pêche historique Les Galets à Natashquan.

L'attrait incontournable du célèbre - et inoubliable - village de Gilles Vigneault.

20. Flâner au Café l’Échouerie de Natashquan.

Directement sur la plage de sable blanc.

21. Se rendre tout au bout de la route 138 à Kegaska .

Prenez le temps de marcher jusqu’à l’épave du Brion avant de faire demi-tour et de repartir sur la route des Baleines.

