CH: Kulak réinséré dans la formation, Lehkonen encore laissé de côté

Le Canadien de Montréal et les Sénateurs d'Ottawa croiseront à nouveau le fer, mardi soir au Centre Canadian Tire, alors que l'attaquant Arturri Lehkonen sera encore laissé de côté.

Les deux équipes s'étaient affrontées il y a deux jours, à l'avantage de la formation de la capitale fédérale, 3 à 2, en prolongation.

En plus de Lehkonen, qui demeure à l'écart, le défenseur Victor Mete écope, laissant sa place à Brett Kulak à la ligne bleue. Carey Price sera par ailleurs le gardien du Tricolore, ce mardi soir.

Il s'agira du quatrième duel entre les deux équipes en 2020-2021. Les «Sens» ont remporté deux des trois premiers matchs.

«Souvent, on sous-estime [les Sénateurs] en raison d'où ils se trouvent au classement, mais ils donnent des matchs difficiles aux équipes qu'ils affrontent», a fait valoir l'entraîneur-chef Claude Julien, mardi avant-midi, en vidéoconférence.

Le CH vit des moments plus difficiles, récemment. En effet, la troupe de Julien n'a été déclarée victorieuse qu'une seule fois à ses cinq dernières confrontations et qu'à deux occasions lors de ses sept dernières parties. Elle peine également à générer de l'offensive, n'ayant jamais marqué plus de trois buts dans un match durant cette séquence.

Ainsi, le Bleu-Blanc-Rouge a glissé au quatrième échelon du classement de la section Nord, avec 21 points en 17 matchs.

Les Sénateurs, quant à eux, sont dans les bas-fonds de cette section, avec 11 points en 20 duels.