COVID-19: début de la vaccination des 85 ans et plus la semaine prochaine

Le premier ministre du Québec et son équipe santé ont précisé mardi la stratégie de vaccination de masse lors d'un point de presse au Stade olympique de Montréal.

«Dès la semaine prochaine, la population générale va commencer à être vaccinée», a affirmé le premier ministre François Legault.

Dès que la vaccination des résidents des RPA sera complétée, les 85 ans et plus sont les prochains sur la liste. Les personnes nées en 1936 ou avant pourront prendre un rendez-vous en ligne à compter de jeudi.

Même si la vaccination sera d'abord priorisée dans la grande région de Montréal, les personnes de 85 ans et plus de partout au Québec pourront prendre leur rendez-vous jeudi.

Le gouvernement a précisé que la façon la plus simple était de passer par la plateforme Clic Santé, mais qu'il sera également possible de le faire par téléphone au 1-877-644-4545.

«Ce qui est rassurant, c’est que ça fonctionne déjà. On distribue déjà des dizaines de milliers de rendez-vous pour les centres de prélèvements», a expliqué Stéphane Lajoie, président de Clic Santé.

«Vacciner, c'est gagner. Vacciner contre la COVID, c’est gagner contre la pandémie», a lancé le premier ministre.

Le gouvernement estime à 200 000 le nombre de personnes de 85 ans et plus qui ne vivent pas en CHSLD ou en RPA. Il faudrait environ deux semaines pour les vacciner.

Le gouvernement va travailler avec les organismes communautaires pour suivre le nombre d’inscriptions et s’assurer que le plus grand nombre de personnes soit inoculé. «Ils doivent se déplacer, on ne peut pas amener le vaccin chez eux, pour le moment

La relâche

Québec aurait pu ouvrir les théâtres pour la semaine de relâche, mais François Legault affirme que leurs propriétaires préféraient attendre.

Le gouvernement veut continuer de suivre la situation épidémiologique. Toutefois, si la situation continue de s'améliorer après la relâche, il serait bientôt possible d’ouvrir les salles de spectacle et les lieux de culte et d’autoriser les sports intérieurs.

Plus de détails à venir...

– Avec la collaboration de Vincent Larin