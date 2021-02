Le Manoir Liverpool contre-attaque

«Enquête bâclée», «processus biaisé», «foutaise»: les propriétaires du Manoir Liverpool ont réagi pour la première fois aux allégations de maltraitance dévoilées dans un rapport du CISSS Chaudière-Appalaches dont ils rejettent les conclusions avec véhémence. Ils réclament maintenant une «vraie enquête publique».

Par l’entremise de leur avocat Me Jean-François Bertrand, les propriétaires du Manoir Liverpool ont entrepris mardi un processus qui permettra selon eux «de laver leur réputation».

Qualifiant l’enquête interne du CISSS qui a mené aux déboires de ses clients de «foutaise», Me Bertrand a demandé au gouvernement de s’engager dans un processus transparent pour faire la lumière sur les allégations de maltraitance institutionnelles.

Le ministre de la Santé Christian Dubé a annoncé dans les dernières semaines une enquête externe de son ministère, mais ce n’est pas suffisant selon les propriétaires.

«Nous n’accepterons pas que le gouvernement du Québec instrumentalise ce dossier-là [...] pour vendre sa Maison des Aînés. On n’acceptera pas non plus de servir de bouc émissaire pour décrire un problème qui n’est pas celui du Manoir Liverpool», a martelé Jean-François Bertrand mardi, demandant une enquête publique en bonne et due forme.

«Nous allons faire [la recherche de vérité] devant le Tribunal de droit commun et, ou, devant une enquête publique qui respectera vraiment les termes de ce qu’est une véritable enquête publique».

«Comment se fait-il?»

Lors de son point de presse, l’avocat des propriétaires a énoncé les bases de ce qui sera la défense des propriétaires dans une bataille judiciaire qui s’est amorcée la semaine dernière avec le dépôt d’une demande d’injonction devant la Cour Supérieure.

Pour Manon Belleau et Claude Talbot, il ne fait aucun doute que les faits présentés par le CISSS de Chaudière-Appalaches dans la synthèse de son rapport sont faux.

Nommant les médecins, dirigeants et employés du CISSS, inspecteurs et autres qui ont défilé au Manoir Liverpool et qui n’ont rien signalé d’anormal au fil des ans, Me Bertrand se questionne sur ce qui a pu mener à un tel rapport dévastateur.

«Est-ce que les gens nommés sont tous des incompétents ou bien tous des complices? La réponse est non. Ce serait de croire à la théorie du complot», a souligné l’avocat, insistant sur «l’impossibilité» de camoufler de tels manquements.

«Mais comment faisons-nous en un tour de main quand la situation est aussi insalubre pour camoufler ça lors d’une visite surprise, ou lorsque Agrément Canada vient délivrer le certificat de conformité? Comment on fait pour camoufler ça aux médecins qui viennent prodiguer des soins», se questionne l’avocat des propriétaires. «Ça ne fonctionne pas».

Plus de détails à venir...