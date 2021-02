Le Pignon Bleu distribue 10 000 biscuits pour souligner 30 ans d’existence

L’organisme communautaire Pignon Bleu a distribué 10 000 biscuits mardi, dont 8000 à des écoliers de Québec, pour souligner son 30e anniversaire.

«On a préparé 10 000 biscuits qui ont été distribués dans les 17 écoles partenaires du Pignon bleu et à nos principaux collaborateurs également», relate Roseline Roussel directrice générale de l’organisme fondé en 1991.

La préparation des collations en forme de cœurs a exigé quatre jours de travail, selon la chef Sonia Roy, qui était assistée de trois réfugiées syriennes en insertion socio-professionnelle.

Photo Elsa Iskander

L’organisme situé dans le quartier Saint-Sauveur offre de l’aide alimentaire et des activités pour les enfants, en plus de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi.

Plus de 15 millions de collations ont été distribuées à quelque 30 000 enfants depuis 30 ans.

Photo Elsa Iskander

«C’est un très beau jour mais c’est à la fois un peu triste, dans le sens où on se rend de compte que notre place est encore d’actualité, que le besoin est encore présent et augmente», fait remarquer la directrice.

Hausse de 20 %

Les besoins en aide alimentaire se sont accrus avec la pandémie, d’après Mme Roussel. «On note une augmentation majeure, d’approximativement 20 % au niveau des besoins et de la demande.»

Photo Elsa Iskander

Le profil de la clientèle desservie est aussi plus varié, puisque des personnes âgées ou des travailleurs au salaire minimum par exemple, qui ne fréquentaient pas le Pignon Bleu avant la crise sanitaire demandent désormais du dépannage alimentaire.

«Ça a été une très grosse année pour nous et on pressent que les prochaines années le seront également. On veut être prêts à faire face à la musique», poursuit la directrice.

Photo Elsa Iskander

Une campagne de financement sera ainsi lancée en mars pour se doter d’une plus grande cuisine de production afin de répondre à une demande croissante.

«Ça fait plus de cinq ans qu’on fait face à un enjeu d’espace. En ce moment, c’est encore pire», ajoute Mme Roussel. La maison ayant pignon sur rue sur Saint-Vallier Ouest peut accueillir seulement une cinquantaine d’enfants, contre une centaine avant la pandémie. «Et déjà l’an dernier on avait une liste d’attente.»