Les 80 ans et plus vaccinés dès le 8 mars à Québec

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale vaccinera dès le 8 mars prochain les gens de 80 ans et plus plutôt que de se limiter aux 85 ans comme l’a annoncé le gouvernement provincial.

«On a décidé de débuter avec les 80 ans et plus étant donné qu’on a un bon portrait de la clientèle qui pourra se faire vacciner. On va finir l’ensemble de nos RPA ce samedi, donc on sait qu’avec les doses qu’on recevra au mois de mars, ça va nous permettre de couvrir l’ensemble de cette clientèle-là», explique Patricia McKinnon, directrice de la campagne de vaccination régionale.

Cette nouvelle étape dans la vaccination régionale ne pourra débuter avant le 8 mars en raison de la décision du gouvernement provincial de concentrer les prochaines livraisons dans la région de Montréal.

«Dans la semaine du premier mars, nous ne recevrons aucune dose. L’ensemble a été concentré au niveau de la couronne de Montréal et de Montréal étant donné sa situation épidémiologique. L’approvisionnement recommencera le 8 mars», souligne la responsable.

Rendez-vous dès jeudi

Les gens visés par cette nouvelle pourront prendre leur rendez-vous dès ce jeudi matin, 8h. Le tout se fera soit en ligne ou par téléphone, mais le CIUSSS invite les proches qui le peuvent à aider les aînés pour qui il serait difficile d’utiliser Internet.

«La centrale de rendez-vous pourra prendre leurs appels, mais j’invite par contre les familles, les petits-enfants à supporter les personnes âgées pour qu’elles s’inscrivent sur Internet, c’est une plateforme conviviale et ça va diminuer le temps d’attente», fait remarquer Patricia McKinnon.

Au total, la population de 80 ans et plus dans la grande région de Québec compte environ 40 000 personnes. De ce nombre, environ 10 000 ont déjà été vaccinés en RPA ou en CHSLD et certains autres le seront d’ici la fin de la semaine. C’est donc dire qu’environ 25 000 personnes de 80 ans et plus devront être vaccinées avant de passer à une prochaine étape, soit les 70 ans et plus.

8000 doses par semaine

À compter du 8 mars, la santé publique régionale estime être en mesure de recevoir une moyenne de 8000 doses par semaine. Environ la moitié de ces livraisons à venir serviront à débuter la distribution de deuxièmes doses à des gens qui ont déjà été vaccinés depuis le 14 décembre.

«L’objectif de la santé publique était de débuter la deuxième dose à l’intérieur de 90 jours, donc quand on arrivera au 8 mars, on va être dans cette période», explique Mme McKinnon.

Et si le CIUSSS n’a pas à chercher trop longtemps pour des bras qui sont prêts à recevoir le vaccin, les responsables se creusent actuellement la tête pour trouver des bras pour aider à la campagne. On cherche encore quelques centaines de vaccinateurs à Québec.

«Jusqu’à maintenant, on a quelque 350 personnes qui se sont inscrites sur JeContribue pour aider à la vaccination, mais quand on va être au maximum, on va avoir besoin de près de 1000 employés. Donc les jeunes retraités qui désirent contribuer, même si c’est juste deux jours, allez sur JeContribue», demande Patricia McKinnon.