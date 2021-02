L’Ukraine reçoit enfin ses premiers vaccins anti-COVID

Après des retards en série et bien des critiques, le gouvernement ukrainien est parvenu mardi à se faire livrer ses premières doses de vaccins contre le coronavirus et espère lancer sa campagne de vaccination dès mercredi.

Le premier lot contenant 500 000 doses du vaccin AstraZeneca produit par le Serum Institute of India et commercialisé sous le nom de Covishield est arrivé dans la matinée à l’aéroport Boryspil de Kiev, a déclaré à l’AFP le ministère ukrainien de la Santé.

«Nous allons commencer la vaccination ASAP (dans les plus brefs délais)», a promis sur Twitter le président ukrainien Volodymyr Zelensky dont le ministre de la Santé s’est personnellement rendu en Inde pour superviser l’importation de ce premier lot.

Les autorités ukrainiennes ont été très critiquées pour n’avoir pas réussi à obtenir des vaccins plus tôt. Ex-république soviétique d’environ 40 millions d’habitants et un des pays les plus pauvres de l’Europe, l’Ukraine a enregistré à ce jour plus de 1,3 million de cas de COVID-19 et plus de 25 000 morts.

À l’origine, le gouvernement avait annoncé le début de la campagne de vaccination pour la mi-février avec le produit de Pfizer-BioNTech fourni dans le cadre du programme onusien Covax. Désormais, des médias ukrainiens évoquent la livraison des premières doses de ce vaccin début mars.

Le président Zelensky a mis ces problèmes d’approvisionnement sur le compte de la concurrence des pays riches et a appelé à l’aide européenne.

Équipes de vaccination mobiles

«Nous prévoyons d’entamer les vaccinations dès demain», a assuré Viktor Liachko, adjoint au ministre de la Santé, lors d’une conférence de presse.

Le gouvernement prévoit une immunisation de la population en cinq étapes. La première sera réalisée avec des équipes mobiles et doit concerner près de 380 000 personnes prioritaires, notamment les soignants traitant les malades de la COVID-19.

Chaque équipe va vacciner un maximum de 100 personnes par jour, a précisé M. Liachko. «La vaccination sera volontaire», a-t-il encore dit.

Les séparatistes prorusses qui contrôlent une partie de l’est de l’Ukraine ont quant à eux annoncé le 1er février le début de la campagne d’immunisation avec le vaccin russe Spoutnik V. Kiev a de son côté interdit l’usage de vaccins russes sur le territoire sous son contrôle, y voyant une arme géopolitique du Kremlin.

L’Ukraine qualifie la Russie de «pays agresseur» depuis qu’elle a annexé en 2014 la péninsule ukrainienne de Crimée et le début de la guerre avec les séparatistes dont Moscou est largement considéré comme le parrain politique et militaire.

Le gouvernement table au total sur 17 millions de doses de vaccins mis au point par les groupes anglo-suédois AstraZeneca et américain Novavax et fabriqués par l’indien Serum Institute.

Kiev doit également recevoir huit millions de doses de vaccins dans le cadre du programme onusien Covax visant à aider les pays les plus pauvres.

Les autorités ukrainiennes ont par ailleurs conclu un contrat sur l’achat de 1,9 million de doses du vaccin chinois Sinovac, si son efficacité atteint au moins 70 %.

Le gouvernement a homologué lundi les vaccins AstraZeneca et Pfizer-BioNtech, les premiers dans ce pays, selon M. Liachko.