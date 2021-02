Photo courtoisie

Février est le Mois de la santé du cœur. Pour cette occasion, la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) a mis sur pied cette année, le défi Marche-ton-don afin de vous faire bouger en ce temps de pandémie, mais surtout dans le but d’amasser des fonds pour soutenir son centre hospitalier. Il vous reste encore quelques jours en février pour vous mettre au défi de prendre soin de votre santé, en marchant tous les jours de 10 à 25 minutes et de faire un don à la Fondation en textant cœur au #20222. Ce geste permettra d’appuyer un institut unique au Canada qui offre des soins spécialisés et ultra spécialisés aux patients atteints de maladies cardiovasculaires, respiratoires et celles reliées à l’obésité. L’IUCPQ est le centre hospitalier ayant le plus important volume clinique en cardiologie tertiaire sur un même site au Canada. Plus de détails au https://fondation-iucpq.org/mois-de-la-sante-du-coeur/.

La Galerie

Photo courtoisie

La Société artistique et culturelle de Québec (SACQ), un organisme à but non lucratif, qui regroupe plus de 250 artistes en arts visuels de la région de Québec depuis plus de 50 ans, rouvrira, dès le 1er mars, sa Galerie d'art à Laurier Québec. Située au 1er niveau au 1er plancher, face au magasin Rodgers, la Galerie (photo) vous accueillera aux heures d’ouverture du centre commercial. Une quinzaine d’artistes seront sur placent mars et avril et ce dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. La mission de la SACQ est de promouvoir la culture artistique en arts visuels quelle que soit le niveau d'apprentissage de ses membres et encourager la diversité artistique. Par sa programmation, la société cherche à stimuler les élans artistiques de la création et renforcer les synergies entre les artistes, les communautés culturelles et les amoureux des arts. https://www.sacquebec.com .

Encan Fondation de la faune

Photo courtoisie

Il ne vous reste que quelques jours pour participer au 15e Encan de la Fondation de la faune qui se tient, en ligne, jusqu’à jeudi (25 février) à 13h30. Sous la présidence d’honneur de José Boily (photo), animateur de « Québec à Vol d’Oiseau » l’encan vous permet de miser et d’économiser sur plus de 250 articles et forfaits de chasse, de pêche et de plein air. Des lots s'ajoutent régulièrement. Les profits de l'Encan seront investis dans le programme Pêche en herbe qui initie des jeunes de 9 à 12 ans à la pêche sportive. Depuis 1987, plus de 316 000 jeunes ont été initiés.

En souvenir

Photo d'archives

Le gouvernement libéral de Louis-Alexandre Taschereau (photo) fait adopter par l'Assemblée législative, le 23 février 1921, la Loi des liqueurs alcooliques. Cette loi a été adoptée pour régulariser la situation unique du Québec, province anti-prohibitionniste qui est entourée de provinces et d'États où le commerce des boissons alcooliques est interdit. Le rôle de la Commission des liqueurs consiste à gérer et à contrôler le commerce des vins et spiritueux, ainsi qu'à émettre des permis pour les propriétaires d'hôtels ou de restaurants désireux de servir de l'alcool dans leurs établissements. Le début des activités de la Commission des liqueurs se fera le 1er mai suivant.

Anniversaires

Photo courtoisie

Marc Garneau (photo), premier astronaute canadien à aller dans l’espace (1984), ministre fédéral des Affaires étrangères, 72 ans...Dakota Fanning, jeune actrice américaine, 27 ans...Maryse Turcotte, ex-haltérophile québécoise, 46 ans...Marie-Josée Croze, comédienne québécoise, 51 ans...Mario Deslauriers, ex-cavalier de sport équestre québécois, 55 ans...Gilles Boudreau, enseignant professionnel club de golf Alpin à Ste-Brigitte- de-Laval, 71 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 23 février 2020 : Chitetsu Watanabe (photo), 112 ans, super centenaire japonais, doyen masculin de l'humanité du 22 octobre 2019 au 23 février 2020... 2017. Horace Parlan, 86 ans, pianiste américain de jazz... 2016. Jacqueline "Jackie" Mattson, 87 ans, joueuse de baseball (receveur) avec les All-American Girls en 1950 et 1951...2015. Jerry Lambert, 74 ans, jockey américain...2015. Ramón Castro Ruz, 91 ans, frère aîné de Fidel et de Raúl Castro...2013. Maurice Rosy, 85 ans, auteur belge francophone de bande dessinée...2008. Denis Lazure, 82 ans, homme politique québécois...2005. Tom Patterson, 84 ans, ancien journaliste qui avait fondé le Festival de Stratford, en Ontario...1995. Melvin Franklin, 52 ans, membre des Temptations...1990. José Napoléon Duarte, 64 ans, premier président démocratiquement élu du Salvador en 50 ans...1965. Stan Laurel, 74 ans, acteur comique anglais avec Oliver Hardy.