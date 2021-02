Mario Dumont critique les employés de CHSLD qui ne veulent pas se faire vacciner

Le ministre de la Santé doit mener une campagne d'information sur la vaccination, selon un syndicat d'employés de CHSLD qui n'ont toujours pas accepté de se faire vacciner.

« Il y a des employés qui ne font pas confiance au vaccin et qui n'iront jamais le chercher. On a beau leur recommander, on ne peut pas les obliger à se faire vacciner », a expliqué la présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la santé et des services sociaux de l’Outaouais Josée McMillan.

Cette dernière représente les employés du CHSLD Lionel-Émond de Gatineau, où seuls 41 % des employés ont accepté de recevoir le vaccin.

« Moi, si ma mère était dans votre centre, vous m'auriez sur le dos “big time”, et vos employés se feraient rincer solide de se promener sur les étages pas vaccinés », a réagi avec vigueur l’animateur Mario Dumont.

