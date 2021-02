Une décision qui ne passe pas

Claude Julien avait eu le temps de décompresser un peu. Il n’avait pas la boucane qui lui sortait des oreilles comme Brendan Gallagher quelques minutes avant lui.

S’il parlait avec une voix plus calme que son fougueux ailier droit, Julien avait la même interprétation du but refusé avec seulement 2,1 secondes à jouer en troisième période. À ses yeux, ce n’était pas la bonne décision de renverser ce but de Gallagher.

« Il y a eu plusieurs choses comme ça dans le passé. Je me souviens d’un but contre nous l’an dernier où on m’avait dit que le gardien avait profité d’assez de temps pour se relever. Et on avait accordé le but. C’est ce que j’ai vu encore une fois. Brendan était dans la peinture bleue, mais il a fait des efforts pour en sortir. Il sort, il se relève et il redirige la rondelle. Mais on juge que le gardien (Matt Murray) n’a pas eu le temps de se replacer. Il a eu amplement de temps. Je ne suis vraiment pas en accord. Dans le passé, on m’a dit que le gardien avait eu bien assez de temps pour se relever et c’était plus rapide que ce soir [mardi]. Je trouve que c’est de l’inconstance dans les décisions et c’est frustrant. »

Mauvais départ

Après des revers contre les Maple Leafs et les Sénateurs lors de la fin de semaine, on s’attendait à un bon départ du CH. Pour recycler un cliché, on croyait que la bande à Shea Weber était pour sortir avec le couteau entre les dents. Mais c’était finalement un couteau à beurre.

Les Sénateurs ont dicté le rythme en première période. Julien a reconnu ce mauvais départ des siens.

« Il y a eu différentes étapes dans le match. On a connu un mauvais départ. On voyait une équipe ébranlée et nerveuse. Il y a aussi eu des punitions coûteuses. Tranquillement, je trouvais qu’on retrouvait notre synchronisme. On a bien joué en troisième période, on patinait mieux et on exécutait nos jeux. Quand tu prends l’avance 4 à 3, ça fait mal de voir l’autre équipe marquer le but égalisateur. On avait fini par inscrire un but avec deux secondes à jouer, mais on l’a refusé. Ça coupe le souffle. On a joué de malchance de ce côté-là.

« On va prendre la deuxième moitié du match et on veut bâtir là-dessus, a-t-il poursuivi. Il faut bâtir sur le positif pour se replacer sur la bonne voie. »

Le meilleur et le pire

Carey Price a réalisé de petits miracles face aux Sénateurs, mais il a aussi offert des cadeaux. Il a très mal paru sur les buts d’Erik Brannstrom et sur le deuxième but de la rencontre de Brady Tkachuk.

Julien n’a pas cherché à le défendre après la rencontre.

« Carey a fait de gros arrêts, mais il y a aussi des buts aussi qu’il aimerait revoir. »

Price a maintenant gagné un seul de ses cinq derniers départs.